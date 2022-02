Kiko Rivera se ha propuesta limpiar su imagen pública, dando pasos atrás en su guerra personal contra su familia. Tras el desmedido último ataque asestado a su hermana, Chabelita Pantoja, el Dj sufrió varios varapalos profesionales, cancelándose su entrada en ‘Secret Story’ y su entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Es decir, la polémica le tocó el bolsillo. Después, tuvo que ceder a la presión y mandó mensajes privados y públicos a su hermana para pedir perdón por sus palabras y así evitar que ésta diese un paso al frente y llevase el caso a los tribunales. También ha pedido perdón a Anabel Pantoja y en directo desde el balcón de su casa le confesó su profundo amor a su prima y le animo a que le hiciese una visita. Anabel no se cree a su primo y pone en duda la veracidad de su arrepentimiento y es que cree que todo responde a una estrategia para recuperar el favor del público y de Mediaset.

Vídeo: Europa Press

En este pantanoso terreno ha regresado Dulce Delapiedra, muy dolida con Kiko Rivera por los ataques dirigidos hacia la que siempre considerará su “niña”, Chabelita Pantoja. Destaca que el joven “ha sido muy cruel, esta vez ha traspasado todos los límites” y que, como hace su hermana, ella no piensa perdonarle. Eso sí, no descarta que el tiempo, tras poner a cada cual en su lugar, pueda determinar que lleguen a un acuerdo y arreglen la delicada situación. Eso sí, para ella, antes de esto Kiko Rivera debería dar un ejemplo de arrepentimiento real, empezando por destinar el dinero ganado por la exclusiva a una buena causa y no a engrosar su propia cuenta corriente: “El dinero que ha ganado destrozando a su hermana, porque la ha destrozado, que lo done también. Que empiece donando el dinero, que ha ganado muy suciamente”, subraya la que fuese niñera de Chabelita y ahora parte de su núcleo más íntimo y de confianza.

Vea el vídeo y descubre cómo habla Dulce de Kiko Rivera en su eterna defensa de Chabelita Pantoja.

