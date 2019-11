16 Una felicitación cargada de acusaciones

Con motivo del 24 cumpleaños de su hermana, Kiko Rivera escribió el siguiente mensaje en redes sociales: “No sabes lo que significa la palabra familia,tampoco has querido entenderlo. Aún así siempre fuiste mi ojito derecho.No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. Pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día