Este miércoles, SEMANA se dio cuenta de que Anita Matamoros se había quitado el apellido paterno en las redes sociales. Ahora, Kiko Matamoros responde

Una de las noticias bomba de este miércoles fue que Anita Matamoros había tomado una drástica decisión: quitarse el apellido paterno, Matamoros, en su perfil de Instagram, tanto en su nick como en la biografía. Anita quiere desvincularse completamente de este apellido y de su padre tras los duros momentos a los que se han enfrentado en los últimos años y que durante los últimos meses se ha visto acentuada. Un día después de que SEMANA se cerciorara de este cambio en el perfil de la influencer, Kiko Matamoros acude a su puesto de trabajo y se tiene que enfrentar a esta información que no le hubiera gustado recibir.

Kiko Matamoros ha hablado al respecto tras las preguntas de los colaboradores: «¿Qué se quite el apellido? Pues mira no sé. Como no he hablado con ella no sé las causas… Si fueran de tipo comercial, pues me parece muy bien, y si fueran de otro tipo, también me parecen bien», ha dicho en referente al motivo por el que podría haber tomado lad ecisión de quitarse el apellido.

Kiko Matamoros asegura que le duele la situación

A pesar de que confiesa que le parece muy bien que se haya quitado el apellido paterno, también le duele la situación, tal y como él mismo asegura. » Siempre tienes la duda… al no haber comunicación no sé porque lo ha hecho. Siempre te queda la duda», dice. Y añade que «Hombre no es agradable porque es una especie de rechazo público por parte de tu hija. Pero como deja la M ahí pues no sé… tengo la duda».

Sus compañeros de programa intentan sacarle más información y saber cómo se encuentra, pero él no quiere hablar mucho más del tema. «Si lo hace por la causa que lo hace, ¿qué le voy hacer? Ella vive en la órbita de su madre», confiesa. Los colaboradores han asegurado que es normal la actitud de la joven después de que él confesara que no le importaría desheredarla, a lo que él ha respondido: «Yo no he hablado de desheredarla .Yo no he dicho eso… he dicho que tiene que tener lo mismo que el resto que mis hijos. Y si tengo que dejarla sin nada porque es ella la única que va a tener algo que me debería de pertenecer, para eso prefiero que no tenga nada. ¿Es tan difícil de entender? Está claro. No es un desprecio. Sería un desprecio para el resto de mi hijos«, confiesa.

Para Kiko Matamoros, el hecho de que Anita se quite el apellido es lo de menos. «De verdad es que yo no le doy ninguna importancia, que no. No tiene ninguna relevancia para el problema que tengo con mi hija». A pesar del momento tan complicado que están atravesando padre e hijo, Kiko asegura que ella puede hablar con él cuando quiera, que siempre tiene las puertas abiertas de casa. Aún así, él no va a dar ningún paso más porque es el turno de ella porque según él «no ha hecho nada». «Mi hija es mayorcita para saber lo que quiere o lo que no».