David Bustamante está más enamorado que nunca y viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. El artista se encuentra de doble celebración, motivo por el que ha puesto rumbo a su tierra natal, a Cantabria. Precisamente, la marcha a su tierra ha sido uno de los motivos que le ha dado una de las alegrías. Siempre que puede, el artista regresa a casa y ahora lo hace por un doble motivo: su cumpleaños y un concierto en la Sala Argenta del Palacio de Festivales con su gira ‘Veinte años y un destino’. Este es uno de los conciertos más esperados para el artista, ya que hacía mucho tiempo que no regresaba a Cantabria por motivos profesionales. Ahora, lo hace en una fecha señalada como es es cumpleaños.

David Bustamante cumple 40 años y lo hace rodeado de sus seguidores

Y es que este viernes 25 de marzo, David Bustamante cumple 40 años. El artista cambia de década y lo va a celebrar en casa junto a los suyos. Pero antes de disfrutar tanto de su familia como de sus amigos o seguidores, este jueves en la tarde tiene una cita muy importante para él: una firma de discos. El cantante ha compartido a través de sus redes para agendar una cita con todos sus seguidores en una tienda de un conocido centro comercial de Santander. Un acto que se está produciendo en este momento y que supone un chute de energía para el artista antes de cambiar de década.

Coincidencia o no, Bustamante ha coordinado a la perfección su agenda de conciertos con su 40 cumpleaños. Sin lugar a dudas, será una noche mágica la de este sábado cuando se suba al escenario con todos sus fans. Además, será el primer concierto que haga después de cumplir los 40 años. Antes de eso, este viernes, el cantante podrá soplar las velas con todos sus seres queridos. De hecho, se ha tomado el día libre y no tiene ningún compromiso profesional para poder disfrutar junto a los suyos de este día tan especial.

A sus (casi) 40 años, David Bustamante está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. En lo personal, está muy enamorado de su pareja, Yana Olina. La bailarina y el cantante derrochan amor en más de una ocasión a través de sus redes sociales. De hecho, hace unos días era Yana quien cumplía años y el cantante le dejaba un romántico mensaje en su perfil de Instagram.

El romántico mensaje de Bustamante a su novia por su cumpleaños

«Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti!», escribía Bustamante junto a una fotografía junto a su actual pareja.

El día de su cumpleaños, Bustamante quiso hacer público lo mucho que la quiere, pero también el papel que juega con su hija Daniella, fruto de su anterior relación con Paula Echevarría. De hecho, David Bustamante no solo le agradece lo mucho que lo quiere a él, sino también a una de las personas que más le importan. Su hija Daniella es ya una adolescente y es consciente de que sus padres ya no están juntos. Sin embargo, ha aceptado muy bien que sus padres hayan rehecho su vida con otras parejas.

El éxito que está cosechando en el terreno profesional

Además de gozar de un buen momento personal, del que su pareja, Yana Olina, es muy responsable, David Bustamante atraviesa una etapa increíble en el terreno profesional. A pesar de que la pandemia provocó que no pudiera desarrollar su trabajo de cantante como le hubiera gustado, este tiró de imaginación para reinventarse. Fue en ese momento cuando optó por aceptar una oferta de trabajo como actor en el musical ‘Ghost’.

David Bustamante también se atrevió a ser concursante en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, una experiencia que disfrutó al máximo. Y también ha conseguido ser coach en ‘La Voz Senior’ en Antena 3, una oportunidad que le permitió poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera profesional. Todo ello unido a sus quehaceres como cantante, ya que sigue componiendo y grabando música, así como cumpliendo con sus conciertos de su gira, ’20 años y un destino Tour’, que le llevará este sábado a su tierra natal, a Cantabria.