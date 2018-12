La Navidad suele entenderse como una época de fraternidad, de unión, un tiempo para encontrarse y disfrutar junto a los seres queridos. Al menos es lo que experimenta la gran mayoría de las familias, menos los Matamoros, la perfecta excepción que confirma la regla. Con motivo de un evento al que estaba invitado, Diego Matamoros habló de cómo va a pasar estas fiestas, toda vez que la familia está partida por la mitad, con profundas fracturas y cicatrices casi incurables, motivadas por los innumerables conflictos que han protagonizado sus miembros.

Diego Matamoros confirma que cenará con Laura

La paz está lejos de llegar a los Matamoros, pero Diego ha confesado un avance importante: pasará las navidades junto a su hermana Laura: “Mi hermana va a pasar la Nochebuena con nosotros, eso lo dice todo, pero yo no voy a dar el paso para nada”. Unas palabras que dejan entrever la palpable tensión que se respirará en la reunión. Todo hace indicar que se reunirán junto a su madre, Marian Flores. Obviamente, a quien no quiere ni ver en pintura es a Kiko Matamoros: “Ya no tengo relación con mi padre y así seguirá hasta el fin de los tiempos. Es lo que hay”

No obstante, Diego Matamoros pasará como pueda estas fechas, pero no parece estar muy preocupada. La presencia en el photocall de su mujer, Estela Grande, le animó a lanzarle algún que otro piropo y a dejar pistas de una posible paternidad de la pareja para el 2019: “Mi mujer es mi heroína. Es wonderwoman. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy cerrando el año muy bien. Me va a pasar algo muy bueno que espero que salga bien y relacionado con mi mujer y bueno… con todos . Le pido al nuevo año salud y seguir como estoy, que estoy bastante bien. Me encantaría ser papá“.

Las palabras de Diego Matamoros sirven para deslizar que podrían estar buscando (o incluso esperando) su primer hijo. Sería el estreno como padre de un Diego que parece estar muy tranquilo pese al cisma familiar que se respira en el seno de su familia. La Navidad todo lo une, excepto si lleva el apellido Matamoros.

