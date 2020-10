El hijo de Kiko Matamoros pasó hace unos meses el coronavirus, pero lo cierto es que lleva teniendo graves secuelas que ahora quiere empezar a tratarse.

Diego Matamoros ya hace unos meses que superó el coronavirus. Sin embargo, muchas personas han hablado de las secuelas que deja este virus, algo que precisamente está sufriendo el hijo de Kiko Matamoros. Y es que el joven se ha sincerado sobre las graves secuelas que se le han quedado tras pasar el virus.

En el último vídeo que ha compartido con sus seguidores en el canal de ‘Mtmad’, Diego Matamoros ha asegurado que deja por el momento de mostrar su vida a través de esta plataforma: «No es un adiós, es un hasta luego», asegura con el fin de tranquilizar a todos sus seguidores.

Necesita parar y por eso va a estar desaparecido unas semanas con el único objetivo de recuperarse: «En este momento en el que me encuentro, que no tiene nada que ver con nada sentimental, necesito parar. Es un tema personal, necesito depurarme, estar tranquilo, pensar tranquilo y coger con fuerza las próximas aventuras», empezaba explicando.

«Por eso os quiero decir que hago un vídeo de despedida, aunque temporal. Durante unas semanas no voy a publicar, muchos momentos que habéis visto… Todo haces un conjunto, habéis podido conocerme un poco más. Son unas semanas que me cojo de vacaciones, que me lo he currado mucho», continuaba.

Diego Matamoros está pasando por un delicado momento

Hace ya unos meses que se contagió de Covid-19 y a pesar de que lo superó, las secuelas que le han quedado son preocupantes: «No os preocupéis. Es un momento que tengo que parar, ahora mismo me encuentro fuerte. Hay gente que no lo sabe, pero llevo seis meses sin olfato. Secuelas que me ha dejado el coronavirus, una de ellas, es esa. Otra es que se me disparan mucho las pulsaciones, sobre todo cuando me muevo», confesaba con la intención de que nadie se preocupara.

Es el momento de hacerse algunas pruebas: «Es hora de parar y de hacerme algunas pruebas. No quiero alarmar a nadie, sino que estoy tratando de cuidar mi cuerpo mucho. La oxigenación en sangre la tengo muy baja. He pensado que lo mejor es que me miren, que me hagan pruebas. Voy a aprovechar estas semanas para cuidarme más. Me quiero hacer un chequeo completo de cómo va mi cuerpo a día de hoy, qué ha dejado el coronavirus en mi cuerpo. Mejorar, no cansarme, múltiples cosas que quiero tratar en la privacidad. Os estoy explicando todo. Es un momento de muchos cambios en mi vida. Espero que lo entendáis», decía para despedirse.

Así anunció que tenía coronavirus

A finales del mes de marzo, Diego Matamoros, que ya había señalado que llevaba unos días sufriendo los síntomas propios de la afección, se ha manifestado al respecto: «Efectivamente, tengo coronavirus». «Sinceramente no me apetecía poneros una foto de mi estado actual, prefiero que me recordéis de otra forma», señalaba en Instagram.