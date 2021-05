Susanna Griso ha desvelado el angustioso momento que vivió mientras presentaba los informativos en Antena 3 del que pudo salir airosa.

A todos nos ha tocado vivir alguna situación angustiosa en mayor o menor medida, asunto del que han hablado en ‘Espejo público’. Después de que relataran el terrible momento que tuvieron que vivir 22 personas en una montaña rusa a casi seis metros de altura, hubo colaboradores que se confesaron sobre momentos similares. Tal fue el impacto que sintieron tras escuchar la historia, que varios de ellos contaron vivencias que hasta ahora eran un auténtico secreto. Primero comenzó Marta Robles, quien explicó cómo su hijo se había quedado atrapado en un hotel durante horas y de donde fue rescatado por su marido. Tras sus palabras, Susanna Griso profundizó en el día en el que había tenido que pedir a gritos que la rescataran de un baño.

Todo tuvo lugar en los estudios de Atresmedia, espacio en el que ella presentaba los informativos. Eso sí, hubo un día en el que estuvo a punto de no hacerlo, ya que se quedó encerrada en un baño contiguo a plató al no funcionar el pestillo. La catalana tras varios intentos fue incapaz de quitar el pestillo, lo que la llevó a golpear la puerta sin cesar con la única intención de que alguien la oyera. Justo antes de empezar alguien derribó su puerta, una situación límite de la que ningún espectador se percató a través de la pequeña pantalla.

Susanna Griso no se pudo rendir e hizo todo lo que tenía en su mano para llegar a tiempo a plató. «Lo presentaba yo sola, con lo cual no había alternativa. Me quedé encerrada porque no funcionaba la puerta, el pestillo y tal, algo falló ahí. Empecé a pegar gritos y me oyeron de los gritos que pequé y tuvieron que echar la puerta abajo porque no daba tiempo a arreglarla. Entonces, yo me subí al váter y entonces tiraron la puerta (…) entré en el plató como si no pasara nada», ha dicho la presentadora.

La presentadora estuvo trabajando desde el año 1998 en los Informativos de Antena 3, donde tuvo que enfrentarse a diferentes escenarios, entre ellos, este. La comunicadora en todo momento ha demostrado ser una gran profesional, una característica que una vez más se hace evidente con este instante tan crítico para ella. Afortunadamente salió airosa de todo aquello y todo quedó en una anécdota que en la actualidad le roba incluso alguna carcajada.