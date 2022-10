Eva González y Cayetano Rivera viven separados. Justo cuando van a cumplir 7 años de casados, la pareja atraviesa una grave crisis de la cual se desconoce su desenlace. Se están tomando un periodo de reflexión conviviendo por separado y teniendo más perspectiva para tomar una decisión, un paso al frente o hacia atrás que cambiará sus vidas para siempre. Mientras tanto son muchos los que se fijan en cada detalle y ahora en SEMANA reparamos en la alianza de casada, el anillo que la modelo dejó de llevar consigo desde el año 2020. Y es que lejos de lo que algunos pueden llegar a pensar Eva González no luce esta joya tan significativa en ninguna de sus manos desde hace casi tres años. Pero, ¿qué sucedió entonces para que se despojara de esta joya tan simbólica?

Tras analizar todas las imágenes que constan de Eva González desde que SEMANA publicara las primeras imágenes de Cayetano y Karelys en Londres, la presentadora no lleva consigo su alianza. Antes no se separaba de este anillo de oro de 18 quilates que el torero eligió con el mismo diseño, pero algo cambió entre ellos para que ni en la calle ni en ningún acto público Eva González haya vuelto a llevar esta pieza en el dedo anular. Un gesto llamativo sobre el que apenas se había reparado, pero que ahora cobra un especial sentido. Tampoco lo luce en las fotografías publicadas por ella misma en sus redes sociales, donde hay imágenes de lo que sucede en su vida detrás de las cámaras.

Por el momento, ni Eva González ni tampoco Cayetano han dado explicaciones sobre el punto en el que se encuentra su matrimonio. Continúan siendo amigos en el universo 2.0 y no han borrado ninguna de sus imágenes juntos, aunque haya que remontarse a comienzos de año para encontrar una fotografía de ambos en sus respectivos perfiles. Es cierto que nunca habían sido demasiado dados a prodigarse su amor a los cuatro vientos, pero aún así llama la atención que hayan dejado de hacerlo de manera repentina y que en ninguna ocasión se hayan dedicado un post especial desde el mes de enero.

Las imágenes hablan por sí solas. Aunque ella ha preferido no explicar la razón por la que dejó en su joyero su alianza, las fotografías que te mostramos a continuación revelan que ya no la lleva en ninguna de sus manos, en concreto, desde comienzos del año 2020. En aquel momento no interrumpieron su relación, pero sí se mudaron a Sevilla para comenzar de cero junto a su pequeño. ¿Será este su punto y final definitivo o por el contrario tan solo estarán viendo hacia donde reconducir su relación? Solo el tiempo lo dirá.