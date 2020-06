Este mismo jueves nos enteramos de la noticia de que el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano sufrió un atraco en plena calle cuando una mujer de nacionalidad rumana le preguntó una cuestión y tras la respuesta del político le agarró de los brazos de manera cariñosa en forma de agradecimiento con la única intención de robarle el reloj que este portaba. Todo acabó en un susto, tal y como Álvarez del Manzano contó este jueves y ha querido hacer lo mismo este viernes en ‘El programa de AR’, conducido por Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana ha desvelado que a ella intentaron robarle el bolso

Tras contar la versión de los hechos el que fuera el alcalde de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que se enfrentó a la atracadora e incluso le quitó una riñonera que esta portaba, en la que se incluía la documentación de identidad de la misma. Esto ha ayudado a la Policía encargada en el caso en reconocer a la persona que intentó atracarlo. Además, Álvarez del Manzano también ha desvelado que servicios de limpieza de la ciudad encontraron su reloj en el suelo a escasos metros de donde ocurrieron los hechos. Aunque todo ha quedado en un susto, el exalcalde ha asegurado «yo no aguanto que alguien por la fuerza y por sus narices te quite tus cosas. Y ya está. Mi reacción es como soy», ha dicho entre risas tras desvelar que estuvo forcejeando contra su atracadora hasta que terminó en el suelo.

En estas palabras se ha visto muy identificada Ana Rosa Quintana, que ha desvelado que a ella le ocurrió algo parecido hace unos años y su reacción fue muy parecida a la del exalcalde de la Comunidad de Madrid. Así mismo lo ha contado ella en el programa bajo la atenta mirada también de Álvarez del Manzano, que se encontraba a través de una videollamada con la popular presentadora. «A mí me pasó una vez. Lo tengo que decir. Hace ya unos años. Yo iba con mi madre por el centro de Madrid y noté que me metían la mano en el bolso«, ha comenzado diciendo Ana Rosa.

La reacción de la presentadora tras ver que intentaban robarle

«Salí corriendo a bolsazo limpio», añadía. Tras esta confesión inesperada, Ana Rosa Quintana ha lanzado una pregunta al aire, que ella se hizo en ese momento: «Pero, ¿por qué reaccionas así? Que además ni se habían llevado la cartera porque me dí cuenta que de donde me estiraban era del bolso», ha contado. La veterana presentadora ha añadido que «eran las típicas navidades con gente alrededor y dices ‘¿por qué sales corriendo y empiezas a dar bolsazos?’. Pues no lo piensas«.

Tras esta inesperada confesión, Ana Rosa Quintana ha hablado del caso de Álvarez del Manzano: «Además no sé si había gente por la calle o no, pero es que ella llevaba apoyo. Es decir había un coche esperándola y podían haber tenido un problema», ha dicho al conocer que la mujer que había intentado robar al que fuera alcalde de la Comunidad de Madrid tenía un coche esperándola, al que no pudo subirse, ya que justamente un camión se paró e impidió el paso a la mujer de origen rumano que salió corriendo. «Eso es lo que me ha dicho la Policía», ha asegurado Álvarez del Manzano.

Álvarez del Manzano sufrió un ataque este mismo jueves

En torno a las 10:40 horas de la mañana, el que fuera alcalde de Madrid sufrió un altercado en la calle del madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo, concretamente en la confluencia de las calles Torrebeleña y Navaluenga, en barrio de Fuentelareyna, y por el que resultó herido leve. Un vecino que presenció lo que estaba ocurriendo tuvo que llamar al Samur-Protección Civil y agentes policiales para que acudieran al lugar de los hechos, a pesar de que el exalcalde no quería que se llamara a los servicios de urgencias. Los sanitarios se acercaron rápidamente y tras atenderle, Álvarez del Manzado aseguró que se encontraba en perfecto estado y que tan solo tenía una herida en la mano, por lo que quería marcharse a casa.

«Se ha acercado una señorita para preguntarme la ubicación de una parroquia», ha comenzado diciendo. «Entonces, me lo ha agradecido cogiéndome de las dos manos y tirando de mi reloj. Ha salido corriendo y he reaccionado tirándome sobre ella», cuenta. También ha desvelado que le ha «arrancado» la riñonera a la mujer. Además, el exalcalde ha bromeado con lo ocurrido: «El atracador ha sido atracado; he sido yo quien se ha quedado con su documentación» y ha asegurado que tan solo «ha sido un susto y no ha pasado nada», fueron las palabras de Álvarez del Manzano este jueves en el programa de Telemadrid, ‘120 minutos’.