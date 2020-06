Tras lo ocurrido, José María Álvarez del Manzano ha explicado en el programa de televisión deportivo ‘120 minutos’, de Telemadrid, lo que le ha ocurrido: «Se ha acercado una señorita para preguntarme la ubicación de una parroquia», ha comenzado diciendo. «Entonces, me lo ha agradecido cogiéndome de las dos manos y tirando de mi reloj. Ha salido corriendo y he reaccionado tirándome sobre ella», cuenta. También ha desvelado que le ha «arrancado» la riñonera a la mujer. Además, el exalcalde ha bromeado con lo ocurrido: «El atracador ha sido atracado; he sido yo quien se ha quedado con su documentación» y ha asegurado que tan solo «ha sido un susto y no ha pasado nada».

Tal y como decíamos anteriormente, el que fuera alcalde de Madrid le habría quitado la riñonera que le ha quitado el que fuera Alcalde de Madrid se encontraba la documentación de la agresora, documentación que ya tienen los servicios policiales que están buscando a la sospechosa. En dicha entrevista, también ha detallado que la mujer que se le había acercado se disponía a subir a un vehículo que le esperaba estacionado cerca del lugar, pero justamente en ese momento ha pasado un camión de basura que se ha detenido. Tras esto, el coche «ha salido corriendo y la mujer también».