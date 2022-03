Este fin de semana, Omar Sánchez y Anabel Pantoja se habrían dejado ver juntos en Gran Canaria. Ambos coincidieron en una fiesta de unos amigos que comparten y fueron «cazados» disfrutando de la noche canaria, charlando e intercambiando confidencias. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una reconciliación entre ambos, ahora un nuevo detalle en una foto del canario hace saltar las alarmas. El surfero ha compartido una imagen de él con varios detalles que han pasado inadvertidos pero que dirían mucho de en qué punto está su relación con la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez fueron vistos en actitud cariñosa este fin de semana

Este martes en la tarde, Anabel Pantoja se sentaba en el plató de ‘Sálvame‘ en un día muy complicado para ella. Se ha tenido que enfrentar a las imágenes de su tía en el banquillo de los acusados completamente derrumbado. Esto ha hecho que la colaboradora de televisión no aguantara la presión y rompiera a llorar en el plató. Sin embargo, su rostro ha cambiado cuando en el programa le han puesto las imágenes de este fin de semana con su ex. Mucho más calmada y con alguna que otra sonrisa que evidenciaba que este tema es más de su agrado, Anabel Pantoja no ha querido dar ningún detalle sobre en qué punto está su relación con Omar.

Sin embargo, horas después era Omar Sánchez quien aviva los rumores de una reconciliación con la sevillana por culpa de la última publicación que compartía. Era una instantánea de él, en primer plano y presumiendo de nuevo rostro tras sus dos últimos retoques estéticos. Junto a la foto ha escrito una única palabra: «Fue«. Y es que precisamente así se llama la canción de Manuel Carrasco que Anabel Pantoja desveló que le recuerda a su relación con ‘El Negro’. Así mismo lo confesó ella en el programa para el que trabaja y desde entonces, el último single del andaluz se ha convertido en la banda sonora para la historia de amor de la pareja.

Los dos corazones que escribe el canario: ¿una declaración de amor?

Omar Sánchez ha elegido precisamente esa única palabra. No existen más palabras en el mundo que ha ido a seleccionar la que definiría su relación con Anabel Pantoja. Por si fuera poco, junto a «fue» ha añadido dos corazones. ¿Le está declarando su amor a la sevillana a través de este detalle que habría pasado inadvertido? El caso es que este gesto no ha hecho más que avivar en nuestra redacción la posibilidad de que la pareja se habría dado una segunda oportunidad tras romper su matrimonio tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en la isla de La Graciosa rodeado de amigos y familiares.

