SEMANA se ha percatado del cambio que se produjo en la cuenta de Fabiola Martínez antes de que se confirmara su separación de Bertín Osrbone.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne se separan. Este titular dejó helados este fin de semana a los seguidores de la pareja, pues después de 20 años juntos pocos imaginaban su ruptura. Sin embargo, así ha sido. Problemas de convivencia y personalidades muy dispares son algunos de los motivos que ambos han dado y, aunque es cierto que su separación ha generado un gran impacto, en el mes de diciembre la venezolana hizo una publicación que ahora cobra todo el sentido. «Nunca es tarde para ser tú mismo...Fabiola Martínez Benavides, es mi yo original», escribió en un post de Instagram a principios de mes. En ese instante, cambió su biografía e incluyó su nombre y apellidos de soltera, dejando claro que, a pesar de haber adoptado el de su marido desde que contrajeron matrimonio, tras él se escondían más raíces. La modelo está orgullosa de donde viene y quiere gritarlo a los cuatro vientos.

En ese momento no dudó en contestar a algunos de sus seguidores, que le preguntaban por la razón por la que había adoptado el apellido de su marido, en vez de abanderar el de sus padres. «¿Es que no tienes un padre y una madre? Qué mejor que ser orgullosos de quien te ha dado la vida», espetó este internauta, palabras a las que Fabiola respondió con un escueto: «Tienes razón». No dio más explicaciones al respecto, pues en su país es habitual que las mujeres usen el apellido de su marido, una tradición que ahora habría llegado a su fin para ella. Por su parte, Fabiola la decisión que todavía no ha tomado es la de cambiarse el nombre de usuario de Instagram, donde sigue siendo Fabiola Osborne y es que es imposible borrar tantos años de un plumazo. Con dos hijos en común y una buena relación entre ellos, ni ella ni Bertín guardan un mal recuerdo de su extensa y bonita historia de amor.

A comienzos de esta semana Bertín y Fabiola se han confesado sobre el último tiempo que han vivido. Para ninguno de ellos ha sido fácil asumir esta derrota sentimental, no obstante, «no querían prolongarlo más». La propia Fabiola ha explicado que tras el 66 cumpleaños de Bertín, el cual tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, ambos se sentaron y tomaron la decisión. «La separación ha sido a raíz de su cumpleaños, pero llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a esta situación», ha comentado ella. Nada hacía presagiar entonces que este final se fuera a producir entre ellos, de hecho, SEMANA habló con la venezolana, quien nos comentó sin tapujos cuáles iban a ser los planes de celebración en tiempos de COVID. «No creo que lo celebremos mucho. Le haré una tarta de limón que es su favorita y cantaremos el cumpleaños. Poco más…», desveló. Pasaron el día en la finca de Sevilla, el lugar en el que precisamente este lunes ha sido visto Bertín. Lejos de dramatizar y con un tono de voz que demostraba tranquilidad, el cantante ha explicado que ambos tienen una excelente relación. «Nos queremos y somos muy amigos», ha dicho a la prensa.

Su contacto debe ser diario debido a que son padres de dos hijos, Kike de 14 años y Carlos de 13, en quienes está la ya expareja muy volcada. Tanto es así que tras el nacimiento de su hijo Kike, que nació con graves lesiones cerebrales, crearon una fundación llamada Bertín Osborne de la que Fabiola es su presidenta. Con esfuerzo y unión, los dos han luchado con el fin de orientar a padres que se encuentran en su misma situación.