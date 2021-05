«Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida», ha asegurado la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Lola Ortiz está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de haber tenido que decirle adiós al amor de su vida, Luis Ojeda Suárez, quien fallecía el pasado 23 de abril de forma repentina a los 20 años. Unos días después de romper su silencio y explicar cómo se siente tras la pérdida, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha escrito un precioso mensaje a través de sus redes sociales dedicado al jugador de fútbol cuando se cumple una semana de su muerte.

Junto a una inédita imagen del jugador de fútbol, Lola Ortiz, rota de dolor, ha asegurado que echa de menos a su pareja y la vida que habían comenzado a construir juntos. «Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente. Siempre tan amable, buena persona y pendiente de ayudar a los demás. Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida«, comienza a escribir.

A pesar de que anunciaron la relación tan solo hace unos meses, lo cierto es que Lola Ortiz y Luis Ojeda estaban de lo más enamorados. Prueba de ello son las instantáneas que la exconcursante de ‘Supervivientes’ compartía en sus redes sociales junto al joven. Por eso, Ortiz ha echado la vista atrás y ha recordado el comienzo de la su relación: «Contigo todo ha sido increíble desde el principio. Tú y yo no solo éramos novios, éramos amigos y compañeros. Siempre vas a estar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi hogar y en donde yo esté, tú estarás. Me hubiera encantado estar toda una vida contigo. El poco tiempo que estuvimos juntos, significó mucho, pero mucho», asevera.

De la misma forma, para terminar su emotiva carta de despedida, la extronista del que fuera programa de Cuatro insiste en que el joven le había enseñado algo muy importante: «Amar de verdad«. «Una noche antes estabas en el sofá mirando al cielo desde la ventana, y me dijiste con mucha ilusión que viste una estrella fugaz, que nunca habías visto una. Ahora estarás rodeado de estrellas como tú«, finaliza.

Lola Ortiz, rota de dolor tras la muerte de su novio

Hace tan solo unos días, Lola Ortiz compartía otro mensaje en el que agradecía al que ha sido el amor de su vida el tiempo que ambos han pasado juntos. «Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido», escribía. Un dolor irreparable al que tiene que hacer frente tan solo un año después de sufrir otro fuerte varapalo en su vida: la muerte de su padre por un cáncer de próstata que no se había tratado.

La canaria aún no puede hacerse la idea de no volver a ver a la persona que le hacía sonreír de oreja a oreja todos los días y en esta semana se ha centrado en recordar los maravillosos momentos junto a su chico. «Busqué una farmacia de guardia y resulta que la que estaba abierta llevaba prácticamente tu nombre. No podía creérmelo. No sé si es una señal, pero quiero pensar que eres mi ángel de la guarda y que vas a cuidar de mi», relataba.