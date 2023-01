«Mi princesa guerrera y luchadora:

Poco puedo decir cuando las palabras desbordan el alma. 💔

Conocerte, estar a tu lado estos meses, buscar en todo el mundo y luego esperar el ensayo que nunca llegó , ver como has luchado con tu valentía y tus ganas cada segundo, ser una lección infinita de vida como lo fue mi hijo y cada joven que lucha contra el puto cáncer.

Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022.

Conocer a ese ángel de tu hermana @emihupa que no se ha separado de ti, lo que hemos hablado y llorado juntas, su amor inmenso hacia ti.

Conocer a tu madre… y verme reflejada cada segundo en ellas.

Tus ganas han ganado … siempre … corazón .

Cuidaré de tu madre y tu hermana. Las acompañaré en su duelo , te lo prometo. Y desde aquí como hace unos momentos les mando todo mi amor.

Guardaré para siempre esta fotografía que tú me diste, y en un lugar de mi corazón quedará lo más bonito que me han dicho en este año 2022 cuando me agradeciste estos meses de luz.

Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros.

Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro…No os olvidéis de mi.

Os quiero muchísimo …. más allá de la eternidad.

TUS GANAS HAN GANADO».