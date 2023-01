Este viernes, 20 de enero, Dani Alves ha sido arrestado y ha entrado en prisión sin fianza por orden de la jueza de Instrucción número 15 de Barcelona por una presunta agresión sexual. Poco tiempo después de conocer la noticia, la mujer del futbolista, Joana Sanz, se pronunciaba a través de las redes sociales, mostraba su firme apoyo al brasileño y defendía su inocencia. Ahora, un día después y tras hacerse pública la declaración de la denunciante, la modelo está completamente desencajada y ha hecho una desesperada petición.

Joana Sanz ha hecho una desesperada petición a los medios de comunicación que se encuentran a las puertas de su casa y ha pedido «respeto» y «privacidad» a todos. «Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido», rogaba. No contenta con esto, la modelo canaria insistía: «He perdido a los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno».

Horas antes de este mensaje, Joana Sanz publicó otro mensaje en el que se mostraba agradecida con sus seguidores por todos los mensajes de cariño que estaba recibiendo «en este comienzo negro del año». La modelo utilizaba una imagen en al que se pueden ver sus manos entrelazadas y le acompañaba el texto «Together» (juntos). Así recuerda que está ahí, junto a él, y que cree por completo su versión. Días antes recalcó que sabía perfectamente quién era su marido: «Sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy».

Fue el pasado 12 de enero cuando Joana comunicó la muerte de su madre. Solo unos meses antes, en el mes de octubre, le habían diagnosticado un tumor de 18 centímetros, el cual se complicó cuando ingresó en psiquiatría por la enfermedad mental que también padecía. «Se desangraba cada vez que iba al baño y los ginecólogos, que estaban a cinco plantas de diferencia en el mismo edificio, ni caso le hacían», dijo Joana tras vivir una auténtica pesadilla. No la pudieron operar y no llegaron a tiempo, algo que ella ha denunciado a través de sus redes sociales.

Los estremecedores detalles de la denuncia contra Dani Alves

A lo largo de las últimas horas, ha trascendido públicamente la declaración de la denunciante. En esta, la mujer de 23 afirma que el brasileño la violó, presuntamente, en el lavabo del local tras acorralarla en un cubículo sin cámaras. El futbolista se presentó a la presunta víctima, quien no le conocía, y aseguró que se llamaba Dani y que jugaba a la petanca en l’Hospitalet de Llobregat. El brasileño invitó a la chica y a sus dos amigas a beber cava y, según la versión de la denunciante, este empezó a tontear con las tres hasta el punto de invadir su espacio personal y llegando a tocarlas. El que fuera jugador del FC Barcelona le señala una puerta, que ella no sabe a dónde conduce, e insiste para que le siga. «Cuando entra se da cuenta que está en un baño muy pequeño y ella quiere salir pero cuenta que el futbolista se lo impide y haciendo uso de la violencia, según el relato de la joven, la abofetea y termina violándola. Alves la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular», explican en ‘El Periódico’.