A pesar de que las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, la guerra familiar continúa en el clan Pantoja. Días después del regreso de Irene Rosales a ‘Viva la vida’, Chabelita Pantoja ha vuelto a salir a la palestra para explicar en qué punto se encuentra su relación con Kiko Rivera. La hija de Isabel Pantoja no oculta que siga enfada por la filtración de los audios en los que le pedía ayuda a su hermano y no duda en lanzarle una desesperada petición al DJ.

En las últimas semanas, Chabelita Pantoja y Asraf Beno afirmaron que estaban estudiando tomar acciones legales contra Kiko Rivera después de que este filtrara a ‘Sálvame’ varios audios comprometedores. Por el momento, la hija de Isabel Pantoja no ha desvelado si finalmente ha tomado medidas legales contra el DJ y deja en el aire que pronto se hará público.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ quiere una rectificación y por ello lanza una desesperada petición con la que tira por tierra las declaraciones de Kiko Rivera en ‘Sábado deluxe’ en las que aseguraba que llamaría a su hermana y su prima, Anabel Pantoja, para pedirles perdón. «Sigo molesta«, admite la joven.

De la misma forma, Chabelita Pantoja también ha desvelado qué planes tiene entre manos para Navidad y ha dejado caer que le gustaría pasar estas significativas fechas con su madre. Eso sí, solo si la tonadillera tiene ganas de celebrarlas. Vea el vídeo para conocer de primera mano todo lo que piensa la joven sobre los últimos movimientos de su hermano y el mensaje que le ha mandado.

Asraf Beno acusa a Kiko Rivera de filtrar los audios

Hace unas semanas, Asraf Beno aseguraba que Chabelita Pantoja estaba enfadada y disgustada porque no quiere que nadie juegue con su pareja ni que se filtren cosas suyas que son de ámbito privado. Aunque al principio dudó, el colaborador de ‘Viva la vida’ tiene claro que fue Kiko Rivera quien le proporcionó esos audios a Kiko Hernández. El modelo no dudó en llamar al DJ para pedirle explicaciones, aunque este negó el hecho de haber filtrado los audios. «Tú pon la demanda que quieras, yo no he sido«, le dijo el marido de Irene Rosales.

Sin embargo, el colaborador de ‘Viva la vida’ recordó una conversación que mantuvo con el interprete de ‘Cicatriz’ tiempo atrás y, tras hilar algunos puntos, llegó a la conclusión de que había sido él. «Me dijo que filtraba información a Kiko Hernández para que no hablase mal de él en la televisión«, asegura.