La sobrina de Isabel Pantoja ha hecho público un deseo que tiene ante la próxima participación de su prometido, Omar Sánchez, en la nueva edición de ‘Supervivientes’.

Los días están contados. El estreno de ‘Supervivientes’ está más cerca que nunca. Todo hace indicar que el próximo 8 de abril dará comienzo uno de los ‘realities’ de más éxito de la televisión. Pero mientras llega ese momento, seguimos conociendo nombres de concursantes que se suman a la experiencia. El último de ellos ha sido Alejandro Albalá, que ya fue elegido hace unos años como el concursante del futuro. Ahora podrá cumplir su sueño en Honduras.

Todavía quedan unos días para que los concursantes puedan disfrutar de su familia y amigos, ya que todavía no tienen que viajar hasta allí. El que está aprovechando al máximo de estos últimos días de «libertad» es Omar Sánchez, el prometido de Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja todavía no se ha despedido de él, pero ya le lanza mensajes a través de las redes sociales. El último de ellos lo ha compartido para expresar un deseo de manera pública.

«Lo que ha unido una isla, que no lo separe otra 😂 Te amo», ha escrito Anabel Pantoja en su Instagram junto a una instantánea en la que aparecen ella y su pareja abrazados en la orilla del mar. Con esto, la sobrina de Isabel Pantoja espera que no cambie nada después del paso de Omar Sánchez por ‘Supervivientes’. Este no ha dudado en contestarle: «Gracias por ser como eres te quiero ❤️».

Anabel Pantoja pide un deseo ante la participación de su novio en ‘Supervivientes’

Será el primer ‘reality’ en el que participe el novio de la sobrina de Isabel Pantoja, que hasta ahora solo se ha atrevido a aparecer en los vídeos y fotos de Instagram de su pareja. El joven, que no puede estar más emocionado, quiso ofrecer hace unos días sus primeras palabras tras conocerse la gran noticia de su participación en ‘Supervivientes’. Y es que no puede estar más feliz con la aventura que va a iniciar: «Bueno chicos, pues ya saben la noticia, soy el nuevo concursante de ‘Supervivientes’ y nada, solo quería darle las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No he podido responder a todos», empieza diciendo agradecido.

«Tengo muchas ganas de participar y en breve nos vemos por Honduras, que voy a darlo todo. Gracias a todos por el apoyo, adiós», ha terminado diciendo durante la noche del martes, día en el que se confirmaba su asistencia a su primer ‘reality’. Han sido muchas las personas las que le han escrito para felicitarlo y él ha preferido hacer un vídeo para agradecer todo el cariño.

Mientras tanto, Anabel Pantoja ejercerá de defensora de su chico, por lo que tendrá que volver a un plató de televisión después de que decidiera dejar ‘Sálvame’ temporalmente. Pero ahora la vuelta está más que justificada, ya que nadie mejor que ella lo defenderá en esta aventura.