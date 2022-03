Irene Rosales está muy al tanto de todo lo que se habla de ella y su familia. También es conocedora de todo lo que le ocurre a Isabel Pantoja, que este martes se sienta en el banquillo de los juzgados. Está llamada a declarar en el Juzgado de los penal de número de 5 de Málaga. La tonadillera se enfrenta a tres años de prisión por un supuesto delito de insolvencia punible que habría cometido su sociedad Panríver por la venta de la casa de La Pera de 2015.

Pues bien, la mujer de su hijo, Kiko Rivera, ha querido desearle lo mejor, aunque sin querer entrar en la polémica. «Hombre, por supuesto que le deseo lo mejor», ha declarado. Sin embargo, deja claro que no quiere hablar más, puesto que prefiere dejar a un lado a su suegra y no hablar de todas las polémicas que la rodean. Y no solo por el bien de ella, sino de su marido, con el que la cantante no tiene relación desde hace meses.

A pesar de que madre e hijo no mantienen relación, Kiko podría estar preocupado por esta situación. Por ello se le pregunta a Irene Rosales, que es clara. La mujer de Kiko Rivera no quiere desvelar como está el dj con esta situación: «No quiero entrar». Y pasa la pelota al tejado de su marido, que se pronunciará sobre esto si quiere.

Vídeo: Europa Press.

Isabel Pantoja no está pasando su mejor momento y ahora suma otra preocupación. Su depresión le ha llevado a permanecer encerrada en Cantora y a estar totalmente desconectada, pero ahora tiene la obligación de salir de su encierro para acudir a los juzgados. No solo se le solicita para ella tres años de prisión, también podría ser condenada a pagar 11.000 euros de multa y 110.000 euros de indemnización. Esto es lo que pide la empresa que ha demandado a su sociedad.

Un mal momento para Isabel Pantoja

Esto llega en un delicado momento para la cantante. Su hija, Chabelita Pantoja, que está muy pendiente de su madre, ya confirmó hace unas semanas que su madre estaba mal. Lo hizo saber cuando contó que Isabel Pantoja no felicitó a su hijo Alberto, pero que tenía «justificación». «En un principio me extrañó que no lo felicitara el día del cumpleaños, porque ha habido veces que hemos estado enfadadas y me ha escrito, con pullita incluida. Siempre se acuerda y esta vez no lo felicitó. Pero es que mi madre no tiene teléfono actualmente. Mi prima me dijo que ella habla con mi tío. Sé que está bien, pero no tiene teléfono. La intento llamar pero no le llegan los mensajes», explicaba la joven a modo de justificación.

Además, quiso recalcar que su madre no atraviesa por una buena etapa en su vida y confirma que tiene depresión. «Sí, siempre he dicho que mi madre tiene problemas, todo es por su estado anímico. No ha tenido tratamiento hasta ahora. Ahora tiene ayuda y le habrán aconsejado que no tenga teléfono», terminaba diciendo sobre su madre.

