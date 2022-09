Tiempo atrás, Chabeli Iglesias podía presumir de ser la hija más famosa de Isabel Preysler, así como la más buscada por la prensa. Sin embargo, a día de hoy, ese título se lo ha apropiado su hermana, Tamara Falcó. No obstante, a pesar de que ahora vive en un discreto segundo plano en Miami, la primogénita de Julio Iglesias y la socialité muestra una faceta completamente distinta y desconocida.

Se podría decir que de la saga Preysler, la que ha salido con más proyección mediática en nuestros días es Tamara Falcó, quien acaba de protagonizar su propio reality en Netflix. No obstante, su hermana mayor, Chabeli Iglesias, no se queda lejos. La primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler se ha convertido en toda una influencer en sus redes sociales y no duda en compartir los aspectos más íntimos de su vida privada con todos sus seguidores.

Mucho más activa que el resto de sus hermanos, a Chabeli Iglesias le encanta mostrar los lugares más rincones de su impresionante casa de Miami. Una estrategia muy buena en la que puede mostrar su faceta más desconocida hasta el momento, su pasión por la decoración. En su cuenta de Instagram, podemos ver su día a día, las instantáneas más simpáticas junto a sus hijos y su marido, así como sus largos paseos de relax por la orilla de la playa. Un resumen perfecto que nos indica cómo es su tranquila vida al otro lado del charco. En este momento, el ojito derecho del cantante cuenta con 110.000 seguidores.

Ha encontrado la estabilidad en Miami

Chabeli Iglesias llegó a Miami con tan solo 14 años después de que Julio Iglesias tomara la decisión de enviarla allí junto a Enrique y Julio Iglesias tras el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga. Desde entonces, la primogénita del cantante ha encontrado la estabilidad y la tranquilidad que tanto buscaba. Fue allí donde conoció a su alma gemela, Christian Altaba, cuando en 2001 coincidieron en un vuelo a Nueva York. Un flechazo en toda regla que acabó en boda el 8 de octubre de ese mismo año. Una ceremonia íntima en la que solo estuvieron sus padres y Julio José. Tienen dos hijos en común, Alejandro (19) y Sofía (9), y viven en una espectacular mansión de siete habitaciones y que ella misma se ha encargado de decorar al detalle. Ahora, la hija mayor de Isabel Preysler vive una vida que siempre ha soñada, alejada del foco mediático y compartiendo algunos aspectos de su vida privada a través de su cuenta de Instagram.