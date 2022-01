Las Navidades del clan Pantoja siguen dando que hablar días después de que tuvieran lugar. Una de las grandes incógnitas es cómo pasó Isabel Pantoja la Nochevieja, pues desde que perdió a su madre, doña Ana, no tiene ánimo alguno de reunirse para celebrar. Ni siquiera con su hija, con la que sigue manteniendo contacto. A pesar de que Chabelita le ha tendido la mano en varias ocasiones y se ha ofrecido a ir a su casa, ella, por el momento, prefiere no ver a nadie. «Sabe que tardamos media hora en ir a Cantora y que cuando me lo diga voy. Esta vez lo entiendo», ha dicho este martes ella en ‘El programa de Ana Rosa’.

La tonadillera se ha visto completamente desbordada por la muerte de su madre y es incapaz de imaginarse la vida sin ella. Le cuesta pasar página y este año, menos que nunca, desea hacer planes familiares. No cede a ninguna de las propuestas de su hija, aunque Chabelita entiende a la perfección que todavía no esté preparada y que prefiera esperar de momento. «Ella llevaba ya tiempo sin hablar conmigo, entiendo que todo esto viene porque es una fecha señalada y no tiene ganas», ha continuado la joven. Para que los presentes la entendieran acerca de cómo afronta y vive su madre las situaciones dramáticas, la tertuliana ha explicado que con Paquirri sigue sufriendo, a pesar de las décadas que han pasado. «Mi madre es súper sufrida. Ella, por ejemplo, el tema de Paco lo sigue viviendo con ese dolor como si hubiese pasado ayer así que imagínate con algo tan reciente», asegura.

Eso sí, ella espera que sea su madre la que de viva voz le explique que no quiere compañía, algo que se ha debido de imaginar a tenor de la actitud de Isabel Pantoja. «Creo que es mi deber como hija. Tengo 26 años así que si no le apetece hacer nada no tiene ya ningún problema en decírmelo y yo lo entenderé», ha añadido. Chabelita ha reflexionado y lejos de molestarse, insiste en que entiende a la perfección a su progenitora. Sabe lo importante que era para ella doña Ana y comprende que necesite un tiempo prudencial para empezar a hacer su vida con normalidad. Pero ¿cómo está ella?, ¿cómo vive Chabelita estas fiestas tan señaladas? «Echo de menos a todos, a mi hermano y Anabel también, lo que pasa que es diferente porque a mi madre la entiendo y con Kiko estoy enfadada y es algo que no se me va a olvidar por una cena», ha espetado.

Su intención no es arreglarse con su hermano Kiko por el simple motivo de comenzar un año nuevo y, de hecho, no baraja la posibilidad de levantar el teléfono para reconciliarse con el DJ. Sin entrar en detalles acerca de qué le desea a su hermano este 2022, quién sabe si servirá para acercar posturas o todo lo contrario.