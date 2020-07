1 Rocío Flores ha tendido la mano a su madre

Instantes después de esta inesperada confesión que años más tarde no se ha materializado, Rocío Carrasco fue preguntada su hija Rocío Flores. «Gracias a Dios mi hija se ha criado muy bien», dijo. En ese momento su ‘pequeña’ tenía tan solo dos años y nada hacía presagiar que años después su relación estaría rota y que mucho menos se convertiría en un tabú para ella. A pesar de que su hija Rocío le ha tendido la mano en varias ocasiones desde ‘Supervivientes‘, reality en el que se quedó a las puertas de la final, todo parece seguir igual entre ellas. Mientras Rocío Flores sí que ha hecho referencia a su madre dentro y fuera del concurso, su progenitora, Rocío Carrasco evita cualquier pregunta incómoda en cualquier acto público.

Aunque Rocío Carrasco ha concedido entrevistas en muy pocas ocasiones, la última vez que se confesó delante de las cámaras fue el pasado mes de enero. El 31 de ese mes concedió una rueda de prensa para presentar un musical en honor a su madre, ‘Que no daría yo por ser Rocío Jurado’, una presentación en la que fue preguntada por la nula relación que mantiene con su hija. «El que calla está callado porque ha decidido estar callado hasta que deje de estarlo y decida hacer lo contrario. No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora», espetó frente a los periodistas.

Ella continúa con su vida personal y profesional y sus hijos siguen al lado de su padre, Antonio David, a quien la joven Rocío ha agradecido su apoyo en multitud de ocasiones. En muy poco tiempo se ha convertido en un rostro de gran interés televisivo, aunque continúa ampliando sus miras profesionales con proyectos, por ejemplo, como influencer en sus redes sociales. Cuenta con una agencia que le gestiona sus trabajos en el universo 2.0, un paso que refleja que Rocío Flores confía ciegamente también en ese sector a nivel laboral.