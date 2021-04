Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el cantante demostrará sus habilidades como cocinero en el popular talent culinario de TVE.

A pocos días para que comiencen las grabaciones de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’ ya se conoce el nombre de otro fichaje estrella del conocido talent culinario de Televisión Española. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, David Bustamante será uno de los concursantes del concurso. La noticia de su participación por este espacio se produce apenas unos días después de que su exmujer y madre de su hija Daniella, Paula Echevarría, diera a luz a Miguel Junior, su segundo hijo, fruto de su relación con Miguel Torres.

Con este fichaje, el cantante cántabro se suma a otra gran tanto del espacio de La 1: el de Terelu Campos, quien tras su paso por ‘Mask Singer’ da el salto a la cadena estatal para probar suerte en los famosos fogones del talent culinario de La 1. Ya son dos, pues, las grandes estrellas que encabezan el cartel de famosos de ‘MasterChef Celebrity’. Un programa en el que el extriunfito pondrá a prueba sus conocimientos culinarios.

El cántabro, amante de la gastronomía

De sus artes como cocinero no se sabe mucho. Sí es bien conocida, en cambio, su pasión por la gastronomía. Hombre ‘de buen diente’, a Bustamante le encanta comer y disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales y de vanguardia. Tanto le gusta degustar buenos alimentos que en más de una ocasión se ha dejado llevar y esto le ha provocado problemas con la váscula. Hace unas semanas, el artista revelaba en ‘El Hormiguero 3.0’ que ha perdido más de 26 kilos después de someterse a una estricta dieta y a muchísimo ejercicio. «Uno no se siente cómodo consigo mismo, todo tiene un porqué, todos tenemos espejos y no hace falta que nos digan si estamos gordos o delgados, hay que decir: ‘¿que tal estás, cómo te sientes?’», decía.

La presencia de David Bustamante a ‘MasterChef Celebrity’ se suma a otros destacadas intervenciones en programas de televisión en ‘prime time’. El pasado marzo pudimos verlo formar parte de ‘El Desafío’, en Antena 3, donde ya mostraba notables señales de su pérdida de peso. Con 14 kilos menos, el cantante dio todo en el concurso, donde dejó constancia de su interés por ofrecer lo mejor de sí mismo. «Meto más horas que nadie, soy el primero en llegar y el último en irme. A veces las cosas salen mal. Yo creo que he hecho cosas más fáciles, como la apnea. Aunque haya hecho tres minutos menos que mis compañeros, a mí, como fumador, me cuesta mucho más», explicaba al jurado después de una de las complicadas pruebas a las que se había sometido.

El que fuera tercer finalista de ‘Operación Triunfo 1‘ también ha participado en otro conocido concurso: ‘Mira quién baila‘, en 2018, donde conoció a su actual pareja, Yana Olina. Parece claro que al de San Vicente de la Barquera le van los programas de televisión como anillo al dedo. En uno de ellos dio el salto a la fama. En otro encontró el amor. ¿Qué le deparará ahora su paso por ‘Masterchef’? Aún tendremos que esperar para verlo… ¡pero su fichaje promete dar mucho juego!