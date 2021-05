David Bustamante ha asegurado que tras la crisis sanitaria y por el hecho de no poder hacer conciertos, vende más colonias que música.

David Bustamante sigue de promoción de su trabajo musical. El artista continúa con su turné por diferentes programas de televisión, donde no tiene problema en revelar cómo es su situación económica tras la pandemia. La ausencia de conciertos por el coronavirus así como las restricciones en temas culturales han provocado que sus ingresos frenen en seco. No obstante, esta no es su única fuente, prueba de ello, las colonias que ha ido lanzando desde hace años. Su línea de perfumes es muy exitosa, no solo por su nombre sino también por el bajo precio que tiene, una fórmula que ha conseguido cautivar a muchos. Así lo demuestra la increíble cifra que el cantante ha dado en su visita a ‘Toni Rovira’.

Vídeo: Youtube (Si quieres ver el momento exacto pincha en el 23.40)

«Cada 30 segundos se vende un perfume mío y en época buena cada 15. Huele muy bien, tiene buen precio (…) Es otra manera de expresarme como persona, voy al laboratorio y vamos haciendo pruebas, trabajo y lo diseño. Es como si fuera una canción mía, en vez de escucharme… la hueles», ha dicho. El cántabro asegura que gana más dinero vendiendo perfumes que cantando después de la crisis sanitaria que afrontamos, aunque todo apunta que próximamente la situación mejore.