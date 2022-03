David Bustamante está de celebración. El cantante cumple 40 años este viernes 25 de marzo y lo hace en un gran momento personal y profesional. No puede estar más feliz de todo lo bonito que le está pasando. Está enamorado de Yana Olina, mantiene una relación muy especial con su hija Daniella y en el trabajo, no deja de recibir buenas noticias. Ahora que llega a los 40 analiza todo lo bueno que le ha pasado con esta reflexión.

«Siempre pensé que llegada esta fecha… Me afectaría la famosa “Crisis de los 40”… Pues sabéis qué??? 😂😂😂 Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!! Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida… Así que… Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!!💪🏽😜👍🏼❤️🔝 #MejorQueNunca #GraciasALaVida Pero sobre todo gracias a tod@s por hacerme tan feliz!!!», ha escrito feliz y orgulloso.

Con la mejor de las actitudes, el cantante hace pública su felicidad al llegar a una nueva década. Están siendo unos años increíbles y no duda en compartir su orgullo con sus seguidores. Se siente realizado por todo lo que ha trabajado desde que saliera de la Academia de Operación Triunfo, que le permitió saltar a la familia, y también se siente amado por todos los miembros de su familia.

David Bustamante, orgulloso de todo lo bueno que le pasa en la vida

Han sido muchos los amigos y compañeros de trabajo los que han querido felicitarlo a través de esta publicación. David Bustamante ha sentido el cariño que le tienen con mensajes como estos: «Felicidades, David!! 🎂 👏🏼», le ha dicho Fernando Andina. «❤️❤️❤️❤️❤️», le dedica Eduardo Navarrete, con el que coincidió en ‘MasterChef Celebrity’. «Muchas felicidades ❤️», le felicita Vanesa Romero. Y no han faltado las felicitaciones de algunos compañeros de ‘Operación Triunfo’: «Felicidades Busta!!!😘😘😘😘», le dice Nuria Fergó. «Eres Luz ✨️❤️», le dedica Geno Machado.

La que no le ha felicitado por ahora es su chica, Yana Olina, que se está esperando para dedicarle a su chico la mejor de las felicitaciones. Y es que le debe al cantante un bonito mensaje. Una dedicatoria como la que él tuvo hacia ella hace apenas unos días cuando esta celebró su cumpleaños: «Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti! ❤️❤️❤️🔝». le hacía saber junto a una foto de ambos.

David Bustamante está en un gran momento

Además de gozar de un buen momento personal, del que su pareja, Yana Olina, es muy responsable, David Bustamante atraviesa una etapa increíble en el terreno profesional. A pesar de que la pandemia provocó que no pudiera desarrollar su trabajo de cantante como le hubiera gustado, este tiró de imaginación para reinventarse. Fue en ese momento cuando optó por aceptar una oferta de trabajo como actor en el musical ‘Ghost’.

David Bustamante también se atrevió a ser concursante en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, una experiencia que disfrutó al máximo. Y también ha conseguido ser coach en ‘La Voz Senior’ en Antena 3, una oportunidad que le permitió poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera profesional. Todo ello unido a sus quehaceres como cantante, ya que sigue componiendo y grabando música, así como cumpliendo con sus conciertos de su gira, ’20 años y un destino Tour’, que le llevó hace unas semanas a Barcelona.

Te interesará saber...