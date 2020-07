La cantante celebró por todo lo alto su 63º cumpleaños en Cantora, algo que no hará este año por las circunstancias en las que se encuentra el país. Ella misma explica la drástica decisión que ha tomado al respecto.

El próximo 2 de agosto, Isabel Pantoja celebra su 64º cumpleaños, el más complicado y difícil por la situación en la que se encuentra el país después de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Parece que este es el motivo principal que ha llevado a la cantante a tomar una drástica decisión sobre la celebración de su cumpleaños.

Y es que desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo en nuestro país, Isabel Pantoja decidió recluirse en Cantora, su casa. Allí ha pasado la cuarentena, alejada de sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, que han permanecido en Sevilla y El Puerto de Santa María, Cádiz, respectivamente, junto a sus hijos.

Aunque la cantante cuenta con redes sociales, Isabel siempre ha preferido usarlas con fines profesionales y no ha desvelado nada acerca de cómo ha pasado estos meses tan complicados en casa. Sin embargo, ahora, a través de un vídeo que han compartido sus familiares, Isabel Pantoja ha desvelado un dato muy importante sobre la celebración de su cumpleaños.

A pesar de que todos los años hace algo por este día, la cantante ha preferido no hacer nada por su cumpleaños este año. Y es que la delicada situación en la que nos encontramos ha podido ser el principal motivo que le ha llevado a tomar la decisión de no organizar ninguna fiesta.

La noticia de que no hará nada por su cumpleaños la ha desvelado ella misma a través de un vídeo que ha grabado desde Cantora. Mientras muestra algunos de los regalos que le han llegado a pocos días de soplar las velas, Isabel Pantoja dice: «Estoy en Cantora… me han traído muchos regalos… Aunque todavía no es mi cumpleaños y no voy a hacer nada…», decía rotunda.

Un año muy diferente

Las circunstancias no le permiten organizar nada para reencontrarse con sus familiares, amigos y fans en su 64º cumpleaños, pero Isabel Pantoja esperará al 2021 para poder volver a hacer lo que ya hizo en 2019. Y es que el pasado año no dudó en celebrar su 63º cumpleaños en Cantora después de haber disfrutado de una de las mejores experiencias de su vida: ‘Supervivientes’.

La tonadillera se adelantó unos días para celebrarlo en Cantora, su refugio, donde recibió la visita de sus familiares, amigos, compañeros de reality y algunos fans, que no podían estar más felices de estar junto a ella en esta fecha tan especial. Si bien es cierto que en un principio estaba previsto hacer dos celebraciones, una para su entorno más familiar y otra con sus amigos y ‘Supervivientes, parece que a última hora cambió de opinióne hizo una fiesta en la que coincidieron muchas caras conocidas.