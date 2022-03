Dentro de apenas unas horas, Amador Mohedano se sentará en el plató de ‘Sábado Deluxe‘ para ofrecer una de sus entrevistas más esperadas. Una vez más, el hermano de Rocío Jurado se pondrá frente a las cámaras para contar su verdad y, muy probablemente, cargar contra su sobrina. No cabe duda de que el gaditano tiene mucho que decir. Más aún desde que la hija mayor de ‘la más grande’ haya abierto la caja de Pandora a raíz de la emisión de su documental y las posteriores entregas de ‘Montealto‘. «Quiero hablar porque a veces hay que defenderse también. Voy a decir mi verdad, como he dicho siempre», ha confesado.

Rocío Carrasco se ha mostrado indiferente a las declaraciones de Amador Mohedano

El que fuera mánager de la chipionera lleva meses siendo muy cauto a la hora de pronunciarse sobre la que antaño fue la niña de sus ojos, pero este viernes es probable que no calle, a tenor de los últimos zascas que le ha dedicado Rocío Carrasco en televisión. Han sido unos cuantos. Y muy contundentes. Basta con tirar de hemeroteca para comprobar la falta de aprecio con la que esta se ha dirigido a su tío en riguroso directo y ante millones de espectadores. Para muestra, un botón. Repasemos los dardos más sonoros de Rocío contra Amador que han servido para echar mucha leña a un fuego fatuo que no cesa.

Recientemente, Rocío Carrasco no ocultaba la aparente indiferencia que le despierta oír hablar de su tío. «Que diga lo que quiera. A mí ya no me importa. Antes sí me importaba, ahora ya no me importa. Que siga diciendo lo que quiera», decía a Jorge Javier Vázquez en los platós de Telecinco, poco después de que este se sentara en el ‘Deluxe’ y sacara a relucir las diferencias entre ellos. Cuando el presentador le preguntaba si su madre confiaba artísticamente en Amador, contestaba: “Era su hermano, no te puedo decir más”. «¿Lo echas de menos?», le preguntaba Jorge Javier. «Para nada», respondía tajante.

«Si hay acercamiento con Rocío, yo encantado»

En su día fueron uña y carne. Amador sentía verdadera debilidad por ella. Pero todo ese delirio de antaño ha quedado muy lejos. Llevan años sin dirigirse la palabra. A pesar del distanciamiento entre ellos, el exrepresentante no ha negado que le gustaría tener un acercamiento con ella: «Si hay acercamiento con Rocío, yo encantado». Asimismo, ha aclarado que hay codas de su familia que no tiene que demostrar: «No me ha maltratado nadie, no necesito pruebas».

Te interesará saber...