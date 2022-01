Después de que Rocío Carrasco decidiera desempolvar los recuerdos Rocío Jurado que han estado en un guardamuebles durante 13 años, las reacciones entre sus familiares se han producido casi en cadena. Gloria Camila ha reconocido su frustración por no conocer siquiera qué forma parte del legado de su madre. Por su parte, Rosa Benito se ha emocionado al ver las pertenencias de la cantante. Incluso ha reclamado a su sobrina un valioso objeto que le pertenece. Más tajante se ha mostrado José Ortega Cano, que llegó a rechazar las decenas de cajas que la madrileña le hizo llegar a las puertas de su domicilio sin previo aviso. ¿Y qué piensa de todo esto Amador Mohedano?

Y es que en los 18 contenedores que Carrasco ha sacado a la luz también hay muchos objetos que pertenecieron al hermano de la chipionera. Uno de ellos, tal y como se pudo ver delante de las cámaras, era un tambor rociero con el que el gaditano amenizaba las fiestas siempre que acudía con su hermana y sus amigos al Camino, en El Rocío, en Huelva. Sin embargo, no es este instrumento musical el que ha llamado su atención cuando ha visto las cosas que ha destapado su sobrina. Lo que a él le gustaría recuperar es otro preciado bien… curiosamente, relacionado también con la música.

«Hay una cosa que sí que me gustaba que era pianito blanco un de pared porque es algo que teníamos algo desde el principio», ha reconocido el que fuera mánager de ‘la más grande’. Eso sí. Aunque le encantaría volver a tener ese piano de pared, no está dispuesto a pedírselo en persona a Rocío Carrasco: «Yo no la llamo para pedirle nada». Confiado en el buen obrar de esta, espera que actúe con cordura. Y que, del mismo modo que se ha animado a entregar sus pertenencias a Ortega Cano, haga lo propio con José Fernando, Gloria Camila o él mismo.

Cabe recordar que queda muy poco tiempo para que la audiencia de Telecinco descubra qué guardan esos 18 contenedores de la cantante. Será en el especial ‘Montealto, regreso a la casa’ donde toda España podrá ver las imágenes de Rociíto ‘revisitando’ el que fuera hogar de su madre, en la exclusiva urbanización de La Moraleja. En realidad irá a una casa especialmente recreada para la ocasión, ya que la vivienda actualmente se encuentra okupada por la persona que la compró tras la muerte de Rocío Jurado.

Rosa Benito reclamará una Virgen de Regla a su sobrina

Y si Amador quiere volver a tener entre sus manos el piano de pared, su ex, Rosa Benito, no se queda atrás. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ piensa reclamarle a su sobrina una de las pertenencias suyas que han aparecido al abrir los embalajes. Se trata de una figurita de mucho valor sentimental: «Cuando hice 25 años de casada con Amador me regalaron una Virgen de Regla y cuando Rocío estaba enferma se hizo una especie de altar con todos los santos y agua bendita. Luego ese altar se llevó del hospital a su casa y esa virgen se quedó ahí… Yo creo que sí me la daría».

