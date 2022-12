Pilar Rubio vive a caballo entre Madrid y París. Pasa mitad de la semana en la capital española y la otra mitad, en la ciudad francesa, donde se encuentran su marido, Sergio Ramos, y sus cuatro hijos. La colaboradora de televisión nunca ha querido dejar a un lado sus compromisos profesionales y ha seguido cumpliendo con ellos a pesar de haber hecho una mudanza fuera de España. Este lunes no dudaba, de hecho, en acudir a la cena de Navidad de Atresmedia. Allí coincidía con gran parte de su equipo de ‘El Hormiguero’.

Ha coincidido con sus amigos de ‘El Hormiguero’

Mostrando una vez más su simpatía, Pilar ha hablado con la prensa que se encontraba en el exterior. Pilar fue preguntada por cómo estaba yendo la fiesta de Navidad, un evento del que se está hablando mucho estas últimas semanas, ya que fue en la cena de empresa que organizó Unicorn TV donde Alba Carillo y Jorge Pérez se mostraron en una actitud muy cariñosa.

Pilar, consciente de la intención de los reporteros al preguntarle sobre la fiesta, contestaba con mucho sentido del humor y lanzaba un dardo a Alba Carrillo: «Aquí no la lía nadie, además somos todos súper responsables y la verdad es que muchos tenemos que trabajar mañana, así que tampoco nos alargaremos mucho», dice entre risas, dejando claro que de esta fiesta no saldrá ningún vídeo comprometido de nadie.

Pilar Rubio ha lanzado un dardo a Alba Carrillo: ¿qué ha dicho?

Vídeo: Europa Press.

De hecho, ella misma ha contado que es una cena a la que le gusta ir para ponerse al día de todo con los compañeros a los que no puede ver siempre que quiere: » A ver, venimos realmente los trabajadores de la cadena. No venimos acompañados porque si no, no cabríamos todos en este espacio. Pero nos llevamos muy bien y muy tranquilos. Un lunes por la noche estamos de celebración, pero de otra manera. Es más una actualización porque yo veo a Mamen Mendizábal por ejemplo, que la quiero muchísimo, la conozco desde hace más de 15 años y tengo ganas de ponerme al día con ella y hablar, y es lo que estamos haciendo», reconoce feliz.

Un día especial para ella que le ha permitido reunirse con todas las caras de la cadena en la que trabaja y de la que se siente muy orgullosa: «Pues súper bien, la verdad es que tenía muchas ganas de ver a toda la cadena junta, a todos los compañeros. Se respira muy buen ambiente, la verdad es que creo que estamos todos en la misma sintonía, en hacer programas que aporten algo, programas de entretenimiento, familiares Yo me siento muy a gusto porque me siento muy identificada con los valores que tiene la cadena, entonces pues hoy estamos de celebración y es precioso».