La cantante ha recibido dos bonitos mensajes por parte de los hijos de la tonadillera y no ha podido evitar lanzar un mensaje sobre ellos.

Dos semanas después de haber tenido que darle su último adiós a su madre, María del Monte se ha abierto en canal frente a Toñi Moreno en ‘Viva el verano’. Tras sincerarse acerca de cómo ha vivido este último año, la cantante ha recibido dos mensajes muy especiales: el de Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Los hijos de Isabel Pantoja le han dedicado unas emotivas palabras que han provocado que la cantante lanzara un dardo envenenado a la interprete de ‘Marinero de luces’.

«Nana», ha sido el cariñoso nombre con el que Kiko Rivera y Chabelita Pantoja han comenzado sus respectivos mensajes, algo que ha provocado una sonrisa de oreja a oreja en María del Monte, quien se mostraba además tremendamente emocionada por la sorpresa. «Quiero mandarte un súper beso y un súper abrazo. Te sigo considerando de la familia porque son muchos los años vividos y recuerdos que son imposibles de olvidar, aquí me tienes cuando lo necesites», expresaba el DJ. Tras escuchar sus palabras, María del Monte ha dejado claro que sigue teniéndole mucho cariño a los hijos de Isabel Pantoja y ha ido un paso más allá. «Lo bonito de la vida es esto, puedes no tener contacto, pueden prohibirte ver a una persona, pero nadie puede prohibirte que quieras a una persona. A mí nadie me va a prohibir querer a una persona«, decía y todos los presentes en plató no han dudado en señalar que estas palabras iban dedicadas a la exconcursante de ‘Supervivientes 2019’.

María del Monte ha lamentado el mal momento por el que está pasando Kiko Rivera, pero a su vez ha reconocido que comparado con lo que le ha pasado a ella (perder a tres importantes miembros de su familia en menos de un años) el asunto de la «herencia envenenada» es una nimiedad. Poco después, la tonadillera escuchaba el mensaje que le había mandado Chabelita Pantoja, quien conseguía hacerla resoplar de emoción. «Eres una persona muy especial, sabes que tenemos una conexión muy bonita y tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos a tu lado. Espero que llegue el día en el que te pueda presentar a Alberto. Te mando mucha fuerza», comentaba la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’.

La que fuera participante de ‘MasterChef Celebrity’ ha indicado que sigue teniéndole mucho cariño a los hijos de Isabel Pantoja, especialmente a la pequeña, con la que ha vivido muy buenos momentos. «Nadie puede impedir que tú quieras a quién te dé la gana, esté donde esté. Ella es una niña muy especial. Todos necesitamos de todos», expresaba con el semblante emocionado.

¿Le ha dado el pésame Isabel Pantoja?

Aunque ha sido muy hermética a la hora de hablar de su vida privada, María del Monte ha dejado entrever que Isabel Pantoja no le ha dado el pésame por la muerte de su madre. Sin embargo, lejos de guardarle rencor, ha insistido en romper una lanza a su favor: «El pésame me lo han dado todas las personas que me lo han tenido que dar y los que no me lo han dado sé que lo han sentido».

De la misma forma, sobre la guerra que hay entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, María del Monte ha preferido no mojarse y tan solo se ha limitado a resaltar el poder que tiene el corazón de guiar a las personas. «Espero que lo arreglen por el bien de todos. Con armonía y serenidad todo se arregla y eso no es ninguna tragedia», sentenciaba.