Shakira ha conseguido provocar un auténtico huracán de reacciones con su nueva canción y lo ha hecho en todas las esferas. Son muchos los que han cogido algunas de sus frases para lanzar memes y dardos en redes. La última ha sido Gloria Camila Ortega quien ha dirigido un tremendo zasca contra Ana María Aldón.

La joven ha señalado en su perfil de Instagram que ella también podría hacer una canción para despacharse a gusto. Ha alterado una estrofa de la BZRP Music Sessions #53 para subrayar lo siguiente: «Mujeres con nombre de vírgenes. No son como suena». Un zasca en alusión a la que continúa siendo mujer de José Ortega Cano que está ultimando el proceso de divorcio. Si Shakira disparaba en su tema contra Clara Chía afirmando que «tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», Gloria Camila se inspirado en esta estrofa para mostrar su desaprobación con la que ha sido pareja de su padre durante la última década.

Gloria Camila Ortega, sin filtros

No es la primera ocasión el que la hija del torero se muestra muy dura con Ana María Aldón. La última etapa ambas han acusado un importante desgaste en su relación, también un gran distanciamiento. Una batalla que se ha librado en los distintos platós de Mediaset donde la diseñadora ha estado muy presente. «Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente«, afirmaba Gloria Camila hace tan solo unos meses cuando la andaluza acudía al programa ‘Déjate Querer’.

La guerra entre Ana María Aldón y la familia Ortega Cano ha hecho intervenir a distintos miembros como Mari Carmen Ortega quien recientemente protagonizó un tenso enfrentamiento con su cuñada en televisión después de señalar que había «ensuciado el apellido Ortega». «Yo no me escondo de lo que digo. Me dijeron que entrase en directo y yo dije que suficiente manchado estaba el apellido Ortega Cano. Está hablando un día sí y otro también de la familia. No quiero entrar en polémicas. Siento que mi apellido está tirado por los suelos», aseguraba molesta. Mientras que la colaboradora se defendía: «Yo he contado mi vida. No he ensuciado ningún apellido. Yo lo que hablo detrás, lo hablo aquí delante también. Eso lo quiero dejar claro».