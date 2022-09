Podría pensarse que la guerra mediática entre Gloria Camila Ortega y Ana María Aldón había rebajado su intensidad ahora que la hija de José Ortega Cano se encuentra inmersa en el reality ‘Pesadilla en el paraíso’, pero lo cierto es que la joven ha sabido reavivar la polémica desde la distancia. Sabe hilar fino y su última declaración sobre su familia ha dejado a muchos sorprendidos, pues saben que esto hará diana donde más duele a la mujer de su padre, que ya ha sentenciado en numerosas ocasiones que no está dispuesta a que su hijo pequeño se convierta en protagonista de la polémica familiar. Gloria Camila no ha reparado en su advertencia y lo que podría entenderse como una inocente declaración, para muchos ha sido visto como un nuevo desafío.

“Mi hermano pequeño es muy alto y tiene toda la cara de mi padre. Mi padre lo intentó llevar por el toro, pero él quiere ser futbolista. Él dice que se llama José María Ortega Cano Junior, el apellido de la madre ni aparece, es todo ‘papá, papá, papá”, decía Gloria Camila a sus compañeros de ‘Pesadilla en el paraíso’, cosechando muchas críticas por parte de los colaboradores del programa en plató. Una de las más críticas ha sido Nagore Robles, que apunta a que este comentario tiene una intencionalidad clara y esta sería “ningunear” a Ana María Aldón, como ella misma se ha quejado en numerosas ocasiones en público para contextualizar el motivo por el cual su relación se ha enfriado de manera radical, hasta que al final se han visto enfrentadas en una guerra de trincheras.

“Gloria Camila, la educada, hablando de su familia y comentando que su hermano quiere llamarse como su padre como si la madre no existiera. Me parece un comentario un poco feo y con mucha intención. Vemos que esta tiene muy mala leche y ese comentario va directamente a la mujer de su padre”, mantiene Nagore Robles, que defiende a Ana María Aldón ante lo que considera un nuevo ejemplo de ninguneo de la hija de José Ortega Cano hacia la diseñadora, como así ella misma se ha quejado en público, al igual que lo ha hecho su propia hija, Gema Aldón.

Pipi Estrada también ha querido mostrar su malestar por el comentario de Gloria Camila, subrayando que esto prueba la versión de la diseñadora de los supuestos desplantes que ha sufrido en su casa: “¿No existe la madre? La madre fue quien lo parió, ahí está el ninguneo hacia Ana María Aldón y la explicación de cuando dije ‘ahora entiendo a Ana María Aldón’”, mantiene el colaborador de ‘Sálvame’.

Pero Gloria Camila no solo ha hablado de su hermano pequeño, pues también ha tenido un recuerdo sobre José Fernando: “Mi hermano está en un centro, lleva 5 años y saldrá el año que viene. Está bien, está limpio, muy centrado, es un súper padre… Mi hermano haría sus cosas, que no lo justifico, pero mi hermano es mejor que yo, tiene mejor corazón que yo. Piensa más, es más emocional y más cariñoso que yo”, mantiene la joven, que ha querido defender el presente de José Fernando de sus errores del pasado, al entender que no es justo que se le juzgue por lo que hizo cuando no las drogas decidían por él. Ahora es un hombre nuevo y ya prepara su vuelta a la realidad, donde demostrará que su vida ha cambiado para mejor.