María Jesús Ruiz: «Cuando me enamoro, soy la más tonta del mundo»

María Jesús Ruiz ha visitado el programa ‘Viva la vida’, de Telecinco. Allí ha hecho balance de su paso por ‘GH Dúo’ y, muy sincera, ha repasado su vida sentimental.

«En GH Dúo se me ha visto como villana por mi culpa»

La exMiss España, ganadora de la última edición de ‘GH Dúo’, obtuvo una victoria agridulce. Su victoria estuvo empañada por las acusaciones de tongo. Ahora echa la vista atrás y cree que «se me ha visto como villana por mi culpa». En el concurso «muchas veces no lo he hecho bien». Pero, sobre todo, ha sido una experiencia positiva. «Estar en GH Dúo me ha ayudado a conocerme más a mí misma».

«No soy tonta»

«No me considero tonta. Puedo llegar a ser débil en el sentido de los sentimientos. A mí me ganas queriéndome», explica sobre sí misma.

«Cuando conozco a un hombre lo sobrevaloro»

Sobre sus amores, ha dicho: «Estuve con Dani Dj y duramos cuatro años porque yo lo quería. Al padre de mi hija Alba le he querido muchísimo. Duró seis años. Me enamoré de él más de lo que me hubiese gustado: De no ser así, no hubieran sucedido tantas cosas a lo largo del tiempo. Esa relación me enseñó lo que no quiero. No quiero ser la mujer de nadie. A Julio lo quise mucho, pero no era lo que yo pensaba. Quizás soy infantil. Y cuando conozco a un hombre lo sobrevaloro y lo magnifico».

Grabará una canción de verano

María Jesús ha fracasado varias veces en el amor. «Cuando me enamoro, soy la más tonta del mundo. Es un estado de enajenación total», reconoce. En el pasado, siendo más joven, llegó a creer que una mujer necesitaba a un hombre a su lado para ser alguien. “Cuando vives con un hombre estás protegida todo el tiempo”, escribió en ‘Memorias de una Miss’. Ahora se arrepiente de haber afirmado eso: “Yo ya no soy la chica que escribió eso. Era una ignorante. No sabía nada de la vida”.

«Ya no tengo exigencias»

La modelo asegura que, en cuestión de hombres, «ya no tengo exigencias. Que te haga tilín y ya está. Sé que el amor viene…» Así, está abierta al amor que pueda llegar a su vida. De momento, está ilusionada con su nuevo proyecto. Grabará un nuevo tema musical. «Será una canción dedicada al verano».