Tras el fallecimiento del aristócrata y empresario por culpa del coronavirus, el pasado mes de marzo, se rompía definitivamente todo lazo entre Esther y los herederos de su marido. Desaparecido el patriarca, solo queda un enorme abismo. La distancia es tan evidente que, a día de hoy, Doña no sabe nada sobre la nueva fecha del funeral de Carlos Falcó. Estaba previsto que se oficiara «el pasado 28 de septiembre», pero «no se hizo porque también falleció Jaime Carvajal», ha revelado. La situación del país por culpa de la crisis sanitaria ha obligado a la familia a posponer la misa, de la que los familiares no han notificado nada a la viuda. «La verdad es que a mí los que me iban a avisar por el funeral de mi marido eran los albaceas, no los hijos. Nadie me ha avisado nada».