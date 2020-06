No hay foto que comparta Paula Echevarría en sus redes sociales que no sea analizada al dedillo. Con más de 3,1 millones de seguidores en Instagram, la actriz tiene que lidiar no solo con mensajes buenos de fans que la apoyan pase lo que pase. Y es que entre la multidud de los seguidores, también hay algunos ‘haters’, que analizan cada uno de sus trabajos, sus decisiones o sus estilismos, y por supuesto, los critican.

Este pasado martes, Paula Echevarría ha vuelto al trabajo después de tres meses de confinamiento. Desde que se decretó el Estado de Alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo por culpa del coronavirus, la actriz tuvo que poner en stand by sus compromisos profesionales. Sin embargo, ahora que Madrid se encuentra en plena fase 2 de la desescalada, vuelve poco a poco la actividad a su vida.

Paula Echevarría tenía pendiente una sesión de fotos con la firma de gafas con la que trabaja y de la que es imagen. Y por fin ha podido llevarse a cabo. Como una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país, la actriz ha querido mostrar un adelanto de la nueva colección de gafas de sol y lo ha hecho con una foto del shooting.

En la foto la vemos en una bañera llena de espuma. Paula Echevarría lleva un bañador negro, una toalla en la cabeza, las gafas de sol y una botella de cava, de la que bebe con una pajita. Y por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar. Muchos de sus seguidores creen que esa foto está fuera de contexto.

No ha parado de recibir críticas

«Más diva», «Muy natural, con gafas en la bañera», «Diva», «Le copiaste a la Pedroche», «Qué bueno, con la bolsa de El Corte Inglés detrás, muy poca profesionalidad…», «Paula se parece a Ramos, siempre la caga!!», «Siempre diva, nunca indiva», «Eres una diva», han sido algunos de los comentarios negativos que ha recibido Paula Echevarría por subir una foto como esta.

Sin embargo, algunos de sus seguidores han preferido señalar la espectacularidad de la instantánea con comentarios como estos: «Hermosa y talentosa 👌🏾🔥💃🏽», «Glamour ❤️», «Qué linda! 🙂», «Me encanta Paula, fotón 😍», «Preciosa la foto!», «Guauuuuuuuu mamma miaaaaa 😘», le han comentado.

Una cuarentena con Miguel Torres

Paula ha pasado los días de cuarentena en su casa de Madrid, acompañada de su pareja, Miguel Torres, y su hija Daniella. Su hija ha estado yendo y viniendo, ya que como hija de padres separados, tenía la posibilidad de irse también con su padre, David Bustamante, cuando le tocaba.

Aunque ha sido un momento delicado para nuestro país, Paula Echevarría ha tratado de disfrutar de este momento de estar en casa y así aprovechar el tiempo para hacer todo lo que tenía pendiente. Ella misma no ha parado de mostrar cómo ha vivido este confinamiento.