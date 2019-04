Como todos los años, Alejandra Rubio se ha desplazado hasta Málaga para disfrutar junto a su familia de la Semana Santa. Lo ha hecho acompañada de su novio, Álvaro Lobo, con el que se ha quedado en hotel para disfrutar de estos días. Ella misma compartía un vídeo desde allí antes de salir a la calle e ir a ver las procesiones del Domingo de Ramos.

Muy fiel a su estilo, la hija de Terelu Campos no ha cambiado su forma de vestir para esta gran cita en Málaga. La joven se ha aplicado el conocido dicho de “El Domingo de Ramos, quien no estrena se le caen las manos”, pero de una manera muy llamativa, ya que ha apostado por un look totalmente negro.

De hecho, ha compartido con sus seguidores cómo fue vestida para la ocasión, y no ha podido evitar las críticas. “Pues no es que vayas tú muy de Domingo de Ramos, la verdad sea dicha”, “Qué horror”, “Qué pintas!!!”, “Es una niña muy linda, pero de verdad os gusta este look para ella?”, han escrito algunos de sus seguidores, horrorizados por el look elegido.