Cristina Tárrega ha sido una de las personas que más cerca ha estado de Ana Rosa Quintana durante los 11 meses de lucha contra el cáncer de mama. Han demostrado en más de una ocasión que son grandes amigas, tanto dentro como fuera del plató del programa en el que coinciden. Esto ha hecho que Cristina haya estado muy pendiente de la presentadora de televisión. De hecho, ha ido a visitarla varias veces. El hecho de verla de nuevo en el plató de su programa ha hecho que ella se emocione. Y no ha dudado en hacérselo saber a Ana Rosa.

Cristina Tárrega rompe a llorar por la vuelta de Ana Rosa Quintana

«Yo tengo que decir que aún no me lo creo», ha declarado rotunda y entre lágrimas. Han sido meses complicados. Cristina Tárrega ha seguido muy de cerca el proceso de la lucha contra la enfermedad y no puede sentirme más orgullosa y feliz de ver a su amiga de nuevo sentada en el plató de su programa. Eso ha hecho que se emocione y que no pueda reprimir las lágrimas.

«Bueno, es que Cristina ha sido una de las personas que ha estado todos los días de estos 11 meses conmigo. Todos los días, sin fallar uno. Hemos estado mucho tiempo juntas, pero no hemos llorado. Nos hemos reído mucho. No llores, es un día de felicidad», apunta Ana Rosa Quintana, que ha querido destacar lo pendiente que ha estado siempre de ella.

No puede creerse que su amiga esté de nuevo en el plató

No se puede creer que su amiga haya vuelto al trabajo: «Yo miro este sofá y digo ‘estamos aquí’. Es verdad, hoy es el primer día que lloro», reconoce. Y es que todas las veces que se han visto durante estos 11 meses han sido para pasar buenos ratos. De hecho, así lo ha dejado claro Ana Rosa Quintana. Todas las citas que han tenido han sido para reírse y no para llorar por la enfermedad que anunció que padecía.

Sus amigas han sido todo este tiempo su mayor apoyo. De ellas habló en su vuelta al trabajo este pasado lunes 10 de octubre. «Y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp e incluso por carta, de mi marido, de mis amigos, de mis hijos, de mis amigos…», explicaba feliz y orgullosa. Además, ha querido dejar claro que cuando su marido no podía acompañarla a las sesiones de quimioterapia, eran sus amigas las que se organizaban para ir con ella.

Se incorpora al trabajo poco a poco: faltará los viernes

En la rueda de prensa que ofreció a los medios de comunicación, Ana Rosa Quintana desvelaba cómo había vivido el proceso del tratamiento: «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…», desvelaba rotunda. Aunque Ana Rosa Quintana ya se enfrentó a un cáncer hace unos años, la presentadora ha explicado que esta vez ha sido mucho más complicado. Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha querido desvelar que la anterior vez no lo hizo público para no «disgustar» a su madre. Ahora ha vuelto fuerte tras vivir unos meses de lo más complicados. De hecho, su vuelta a televisión será poco a poco. Y es que no irá a trabajar los viernes para no abusar. La presentadora no acudirá a ‘El Programa de Ana Rosa’ los viernes y serán Joaquín Prat y Patricia Pardo los que ocupen su lugar.