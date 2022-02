Cristina Piaget fue una de las modelos españolas mejor pagadas en la década de los 90, pero ahora apuesta en su faceta como actriz y ya prepara nuevos trabajos con los que sorprender al público. Este jueves, la actriz acudía a la premier de ‘Moonfall’, una superproducción que se acaba de estrenar este mismo viernes 4 de febrero y que ella ha aprovechado para hablar sobre los peligros de las redes sociales, el acoso al que ha sido sometido Candela Peña y su hijo, que han sido amenazados de muerte por una joven de 22 años que ya ha sido detenida, de la recuperación de Antonio Resines, aún ingresado en el hospital por coronavirus, así como de la difícil situación que ha tenido que lidiar su hijo de 10 años, víctima de bullying por parte de sus compañeros de colegio.

Vídeo: Europa Press

La actriz reconoce que su hijo ha sufrido las consecuencias de la cara negativa de las redes sociales, aunque en su caso el acoso al que se ha visto sometido su vástago ha tenido su colegio como escenario. “Fíjate que tiene diez años y sus compañeros se metían en mis redes y le hacían comentarios”, desvela Cristina Piaget que, por su parte, ha contado con el apoyo de los profesionales del centro de educación para poner fin al calvario que sufría su hijo, siendo un ejemplo a seguir para otros colegios e institutos a la hora de afrontar esta lacra de nuestra sociedad que tantos peligros conlleva.

“Tanto que critican a los maestros, yo estoy tan agradecida del apoyo y la comprensión. Lo han gestionado fenomenal”, reconoce la actriz, que aún así no resta importancia a lo que su hijo sufrió cuando “le decían cosas terribles”, aunque prefiere no entrar en el contenido de estos ataques porque, por fortuna, “es algo que está solventado por la buena gestión del colegio”. Pero el éxito no solo es del equipo del centro de estudios de su hijo, sino también de la propia Cristina Piaget, que trabajó duro para enseñarle a su hijo que sus fotografías de su etapa como modelo han ganado premios, le han permitido tener una carrera y que los artistas tienen una forma de expresarse que quizá no sea entendida por todos, pero sí debe ser respetada. Vea el vídeo para conocer cómo la actriz le explicó a su hijo cómo era su trabajo, así como su opinión sobre lo sufrido por Candela Peña y cómo se encuentra Antonio Resines en el hospital. ¡Dale al play!