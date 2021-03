Después de que Rocío Carrasco dijera que la boda de Ortega Cano y Rocío Jurado había sido un error, Gloria Camila ha compartido una fotografía de ellos.

El documental de Rocío Carrasco no solo tenía como protagonista indirecto a Antonio David Flores. Si bien en su mayoría los reproches iban dirigidos al padre de sus dos hijos, la hija de Rocío Jurado también habló de Ortega Cano, con el que en la actualidad no tiene ninguna relación. Aunque en el pasado sí se tuvieron mucho cariño, poco queda en ambos de ese sentimiento y así lo demuestra que Rocíito considere que la boda de su madre y el diestro fuera un error. Sin pelos en la lengua, ella finalmente ha expresado qué opina sobre el gran día de ambos. «No sé si… Bueno sí lo sé, no creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella, pero ella lo decidió así. Estaba enamorada y todo lo que fuera para que estuviera bien y estuviera contenta», dijo en ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Unas duras palabras ante las que ha reacciona Gloria Camila con una respuesta tajante a través de sus redes sociales.

Una fotografía de sus progenitores el día de su enlace basta para dejar claro que apoya a su padre, así como el amor que ellos sintieron mientras tuvieron una relación sentimental. El final de su historia se produjo tras la muerte de su madre, un durísimo varapalo que al torero le costó mucho superar. En esta instantánea compartida por Gloria Camila en sus stories, se puede ver a Rocío y Ortega el día de su boda mientras se miran con un profundo cariño y pasión, imagen que a ella le eriza a muchos décadas después. A pesar de que no nombra a su hermana, de este modo deja cristalino que una vez más no está de acuerdo con su versión.

Días después de que Rocío explicara que vivió la boda de su madre con muchas emociones, el entorno de Jurado comienza a pronunciarse. Quien también ha estallado tras estas declaraciones ha sido Ortega Cano, que ha aclarado todo lo que sintió por su esposa. «Yo quiero decirles nada más que al hablar sobre mi mujer, Rocío Jurado, estaba enamoradísima de mí y yo de ella”, ha explicado. El diestro asegura que fueron “muy felices y no me parece justo que se hable lo contrario por los medios”. Sobre lo que todavía no ha querido pronunciarse es sobre Rocío Carrasco, que ha reconocido como el vínculo de ambos se diluyó con el tiempo. «Yo siempre le tuve mucho cariño. El ver que estaba bien y estaba sano y había salido de aquello fue emocionante. Ahora los sentimientos son diferentes», ha añadido.

Fue hace tan solo unas horas en ‘Sálvame’ cuando Carlos Ferrando dio grandes titulares sobre la relación de Ortega Cano y Rocío Jurado. «Iba a acabar muy mal y no acabaron mal porque Rocío murió (…) El verdadero amor de Rocío (Jurado) fue Pedro Carrasco», dijo.