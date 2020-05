6 Propuso planes para llevarlo mejor

«Cuando me agobio mucho y no encuentro salida me pongo música a tope y salto hasta que no siento mis piernas. A veces, si siento presión en el pecho, también funciona una ducha, me da la sensación de que todos los agobios se van por el desagüe, luego me embadurno en cremas y perfume para oler rico y me abrazo. Encender un palo santo justo antes de hacer yoga también me está ayudando estos días, o una vela blanca cada noche pensando en todas las personas que están ingresadas en los hospitales. Llevo dos bizcochos que podrían servir de taburete si les pego tres patas, como el que utilizaba el abuelo de Heidi para ordeñar; soy malísima haciendo postres pero me distrae, y la casa huele tan rica a bizcocho recién horneado…», continuaba.