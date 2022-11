A pocas horas de que se produzca el segundo partido de España en el Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique ha compartido un emotivo vídeo a través de sus redes sociales en el que ha recordado a su hija Xana. Este 27 de noviembre la pequeña hubiese cumplido 13 años y el seleccionador español ha querido tenerla presente en este día tan importante. Se trata de un vídeo que ha emocionado a todos y que ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Vídeo: Redes sociales

Xana Martínez habría cumplido 13 años este 27 de noviembre. Una fecha muy señalada que el seleccionador español no ha querido olvidar y por ello ha querido rendirle un bonito homenaje en sus redes sociales a primera hora de la mañana. «Ya estamos en el decimocuarto día de concentración. Hoy no solo jugamos contra Alemania, hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allá donde estés, muchos besos, pasa un gran día y te queremos. Te echamos de menos«, se le escucha decir. Se trata de un vídeo que ha causado gran emoción entre sus seguidores, quienes han aplaudido su coraje al tenerla presente en el día en el que la Selección se juega su clasificación a los octavos de final.

De la misma forma, Sira Martínez, quien se encuentra en Doha para apoyar a su padre y a su chico, Ferran Torres, también quiso recordar a su hermana pequeña con una simpática imagen. «Feliz cumple, princesa. Te echamos de menos, siempre«, escribe la hija del seleccionador español.

El 29 de agosto de 2019, Xana Martínez fallecía a los 9 años tras cinco meses de lucha contra un osteosarcoma. Fue el propio Luis Enrique quien comunicaba la triste noticia a través de un comunicado. «Nuestra hija ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia», escribía el asturiano.

Luis Enrique y sus confesiones más atrevidas sobre su yerno

Luis Enrique acaba de descubrir un mundo gracias a su nueva faceta como streamer. El seleccionador español está narrando en primera persona cómo está viviendo su aventura en Qatar y también compartiendo algunos aspectos de su vida privada. Un espectador quiso saber cuál era su prolongación en el campo después de que Vicente del Bosque asegurara que la suya fue Sergio Busquets. Tras pensárselo durante unos segundos, el entrenador señaló a su yerno. «Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza«, decía entre risas.

En el debut de La Roja contra Costa Rica, Ferran Torres anotó uno de los siete goles y se lo dedicó a su chica haciendo la «S» con las manos. Un gesto muy significativo por el que preguntaron a Luis Enrique y qué pasaría si el joven celebrase un gol en el Mundial haciendo el gesto del chupete, en referencia a un embarazo. «Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento. Lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas», aseguraba.