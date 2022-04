Ana Rosa Quintana está a punto de vivir un día de nervios a consecuencia de la operación a la que se tiene que someter como parte del tratamiento contra el cáncer de mama que padece. Desde que diera la noticia, sus compañeros han estado muy pendientes de su estado de salud y no han dudado en mandarle mensajes desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hacerle ver a la presentadora que la echaban mucho de menos.

Una de las que ha estado muy pendiente de conocer de primera mano cómo avanza el tratamiento de Ana Rosa es Marisa Martín Blázquez. Ahora que sabe que tiene una operación, la colaboradora de su programa ha querido mandarle una conmovedora carta para darle todos los ánimos.

«Querida Ana, @anarosaquintana, te conozco desde hace muchos años y no eres de las que se rinde; todo lo contrario. Tú, Ana, siempre fuiste de las valientes, de las que planta cara a los problemas y, además, con la sonrisa puesta. También de las que no se quejan, por muy difícil que se ponga el camino y por muchas piedras que echen en él», ha empezado diciendo en la carta que ha hecho pública.

Le hace saber lo luchadora y vividora que es: «Siempre has demostrado tus ganas de vivir, –eres una vividora cum laude– una disfrutona de la vida, una apasionada de ella y una “feliciana”. Y, por ese motivo, sé que no vas a dejar de batir el cobre y ganar la batalla; no es la primera a la que te enfrentas, y saliste ganadora. No eres de las que se amilanan. Tú eres una Atenea moderna, una diosa de la estrategia, de la sabiduría y de la guerra justa, y por eso saldrás vencedora», continúa diciendo.

Marisa Martín Blázquez le manda una carta pública a Ana Rosa

Le hace saber lo mucho que la están echando de menos: «Durante este tiempo que llevas retirada, para luchar y curarte, te estamos echando mucho de menos y no te hemos olvidado ni un segundo. Que sepas que cada “frame” de tu programa, tu equipo lo hace, y sigue haciéndolo, por y para ti, y para seguir dejando el listón muy alto. Tan alto como tú nos has enseñado, y también tan alto como la cima que estás escalando».

Le anima para que siga luchando: «Pero no te apures, además de tus fuerzas, cuentas con todas las de tantos que te quieren –aunque alguno, ni te conozca– y con todas las de tu equipo que, como siempre, iremos detrás –en la retaguardia– por y para que, si acaso tropiezas, levantarte y darte un empujoncito. Como dice una de las leyendas de mis camisetas: “MUJERES AL PODER”. Tu poder ahora está, más que nunca, en ti y en tod@s los que te queremos y vamos a seguir aunando fuerzas para que, este tramo final, se convierta en la definitiva victoria y que seas tú misma la que nos la cuentes, como tú sólo sabes hacerlo: con tu fortaleza, tu entereza y tu alegría de vivir».

«Ya lo dijo el poeta: “Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida, vale la pena vivirla, a pesar de todas las dificultades”. Y yo sé, querida #AR , que tú eres feliz en toda la extensión y significado de la palabra. Y que sabes que la vida, a pesar de sus dificultades, vale la dicha vivirla. Tod@s contigo y tus ángeles también. ¡Te queremos! Marisa M-B. 💙🦋», termina diciéndole Marisa Martín Blázquez.

Te interesará saber...