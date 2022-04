Acaba de arrancar ‘Supervivientes’, pero el buen rollo entre Anabel Pantoja y Yulen ya está dando mucho que hablar. La sobrina de Isabel Pantoja ha conectado a la perfección con el campeón de España de esgrima con quien, incluso, ya ha comenzado a dormir de forma muy acaramelada. No solo eso, en los Cayos Cochinos ambos han protagonizado una conversación en un tono picante compartiendo ciertas confidencias. Te contamos todos los detalles.

No existe duda de que hay química entre Anabel y su compañero de reality. La colaboradora le ha preguntado, sin filtros, por temas íntimos. «¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el amor?». La contestación de este ha sido que en una «casa abandonada en medio de mi pueblo y en los baños de una discoteca». Ante la sorpresa por esta pregunta, añadía: «Tú quieres saber muchas cosas».

Anabel Pantoja habla de sexo

Tras escuchar la confidencia de Yulen, Anabel ha tomado el turno para explicar con detalle cuál había sido el sitio más extraño donde ella había mantenido relaciones sexuales. «Yo lo he hecho en un coche andando, a plena luz del día. ¿Quieres que siga?», añadía recordando aquel episodio memorable de su vida. «¿Cómo se hace eso?», le cuestionaba atónito Yulen. Por su parte, la sobrina de la tonadillera entraba en más especificaciones: «Fue en Tenerife, en una autopista que iba la gente mirando. Fue muy guapo y a plena luz del día». Acto seguido, Ion Aramendi, presentador de ‘Conexión Honduras’, ha querido lanzar un claro mensaje a la audiencia: «Un abrazo muy fuerte a la DGT. Lo que acaba de contar Anabel Pantoja es un delito».

En apenas cuatro días de concurso, la amistad de Anabel Pantoja y Yulen está generando cierta expectación. La sevillana ha reconocido que siente auténtica atracción por el deportista quien guarda un gran parecido físico con su ex, Omar Sánchez. «Qué cachonda me pone Yulen, menos mal que me he traído el satisfayer», decía dejando atónitos a sus compañeros. La colaboradora afronta esta aventura soltera después de romper su breve matrimonio con ‘El Negro’.

El canario está tomando las riendas de su vida, pero quiere apoyar al máximo a Anabel durante esta experiencia: «Lo va a dar todo y va a disfrutar seguro», afirmaba en el ‘Deluxe’. También respondía a la posibilidad de que Anabel pudiese tener algo más que una buena amistad con su compañero en los Cayos Cochinos: «Si pasa algo entre ellos, que pase».

Antes de poner rumbo a Honduras, Anabel Pantoja ultimó algunos preparativos junto a su expareja. Ambos se dejaron ver en actitud cómplice, incluso, entrando en una tienda cogidos de la manos, lo que dio pie a ciertas especulaciones. La colaboradora ha manifestado en más de una ocasión que no estaba segura de si romper con el canario había sido una decisión acertada.

