Después de un tiempo convulso tras la muerte de su padre, Humberto Janeiro, y la situación de emergencia sanitaria, Jesulín de Ubrique está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida. El diestro, que cumple este domingo 48 años, y María José Campanario están esperando su tercer hijo en común, que nacerá dentro de cinco meses, dos semanas antes de que celebren su 20 aniversario de boda. A pesar de que la pareja ha recibido con gran felicidad esta buena nueva, lo cierto es que hay un aspecto sobre la llegada del bebé que le está quitando el sueño al padre de Julia Janeiro.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario están contando los días para tener en sus brazos a su tercer hijo en común. Aunque se desconoce el sexo del bebé, lo cierto es que la odontóloga ya adelantó en ‘Ya es mediodía’ que al diestro le haría ilusión tener otro niño. Sin embargo, en la dulce espera, el padre de Julia Janeiro no deja de darle vueltas al hecho de tener que cambiarle los pañales a su hijo pequeño. «Nunca cambiará pañales, claro que no. Es experto en doblarlos. Te digo que lo bañara y me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, no«, decía el pasado mes de diciembre María José Campanario en ‘Ya son las ocho’, aunque dejaba claro que, aunque le pese, iban a repartirse las tareas.

Así, Jesulín de Ubrique tendrá que despertarse por las noches cuando así lo requiera el recién nacido. «Aquí, paridad», exclamaba entre bromas la odontóloga después de romper su silencio en el programa de Telecinco tras hacerse público que está esperando su tercer hijo, el cuarto para el diestro. Hasta que llegue el día en el que puedan tener al bebé entre brazos, lo cierto es que el diestro tiene tiempo de hacerse la idea de que, quizá, sí que le va a tocar cambiarle los pañales, a pesar de que no quiera.

Un bebé que ha llegado sin esperarlo

A todo el mundo le pilló por sorpresa la noticia de este tercer embarazo de la pareja, incluso para los dos protagonistas. Era María José Campanario quien revelaba en el programa de Sonsoles Ónega que había intentado con anterioridad tener otro hijo y que había sido ahora cuando había llegado «sin esperarlo». Con este tercer hijo para el matrimonio, el cuarto para el torero, la odontóloga tiene muy claro que tras esto «puedo cerrar el chiringuito«.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique afrontan su tercer embarazo de una manera diferente. Así lo confesaba la madre de Julia Janeiro, de 42 años, quien cree que la principal ventaja de tener un bebé a esta edad es que le pilla en un momento en el que el torero no está viajando. «Estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente», declaró.