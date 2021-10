La condición que impone Amor Romeira a Chabelita si quiere volver a ser su amiga

Chabelita Pantoja ha apostado por el amor y no se arrepiente. Su relación con Asraf Beno le ha costado muchas relaciones personales, pero con él ha encontrado la estabilidad, se la ve más madura y afronta ahora los problemas familiares desde una perspectiva muy distinta a anteriores conflictos, aplaudida por la mayoría. Sin embargo, su vínculo con el modelo marroquí le distanció en su día de su propia madre, Isabel Pantoja, quien no ve con buenos ojos informaciones que salieron sobre la pareja y que ponía en foco en el trato del maniquí hacia su hija. Ella lo explicó, pero su madre no lo entiende y puso como condición que Asraf no traspasase jamás la puerta de su casa en Cantora. Igual de tajante que se muestra quien fuese íntima amiga de Chabelita, Amor Romeira, que también ha roto su relación con ella por culpa de su criticada relación con Asraf.

Amor Romeira echa de menos a Chabelita como amiga y desearía estar a su lado en sus momentos más duros, ahora que su familia vuelve a estar en el foco mediático por su enésima guerra abierta. Eso sí, para estar junto a ella debería pasar antes algo que, en principio, Chabelita no está dispuesta a hacer por nada ni por nadie. La condición que Amor pone a su examiga para retomar el contacto es precisamente que deje a Asraf y aprenda a estar sola: “Es mi opinión, no me gusta Asraf para ella y ya está. Si a ella le gusta lo respeto, ya no somos amigas, si ella lo dejara con él a lo mejor hay posibilidades de retomar el contacto”, asegura.

Amor Romeira sigue preocupándose por la que fuese su amiga, eso sí, ahora desde la distancia. Aplaude sus palabras en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en respuesta a la dura entrevista de Kiko Rivera, en la que pone el foco en sus orígenes y su forma de ganarse la vida. Su respuesta fue contundente y muy aplaudida por muchos, también por Amor. Vea el vídeo para conocer cómo la exconcursante de ‘Gran Hermano’ defiende a su examiga, le pide que deje a su novio para recuperar su amistad y le aconseja qué debería hacer si desea ser feliz en un futuro. ¡Dale al play!