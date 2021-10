La hija de Isabel Pantoja ha vuelto a hablar de en qué punto está la relación con su hermano, Kiko Rivera, al que anima a que le llame para arreglar las cosas.

Chabelita Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, siempre están con las idas y venidas. El hecho de que el dj atacara a su prima, Anabel Pantoja, ha hecho que la relación entre los hermanos también se resienta. Ahora la joven ha querido poner una condición, lo único que haría que aceptara el perdón del dj tras varias semanas de polémicas.

«Yo con mi hermano no hablo desde que Anabel se casó», ha empezado diciendo Chabelita Pantoja este miércoles en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. La joven no se ha querido quedar callara y explota dejando una cosa clara: «Las cosas que yo hago o que me molestan las comento en privado. Pero como él no ha hecho eso conmigo pues yo no tengo que decirle nada».

Chabelita Pantoja tiene una máxima con toda esta polémica. Y es que cree que es su hermano el que tiene que ponerse en contacto con ella. También revela que sobre la guerra que Kiko ha abierto con su prima, Anabel ya sabía qué iba a ocurrir. «Mi prima ya sabía que iba a cargar contra ella, que le iba a echar la culpa». La hija de Isabel Pantoja comenta que cree que Anabel «ha intentado hablar directamente con Kiko pero él no le ha contestado».

Chabelita Pantoja se atreve a poner una condición a su hermano

Chabelita Pantoja no ha querido pasar por alto cómo se encuentra su hermano, que está tomando unas decisiones en las redes sociales que llaman mucho la atención: «Yo sé que no está bien». Además comenta sobre los arrebatos en redes: «Quizá me preocuparía si fuera la primera vez pero él ya lo ha hecho varias veces cuando se pone así. Se agobia, lo borra todo y entonces empieza una nueva etapa».

Muy disgustada con la forma de hacer las cosas de su hermano

«Siempre hace lo mismo», dice la joven sobre su hermano. Sobre las acusaciones de Kiko a su hermana en redes, recordando lo que ella había dicho sobre la cantante y su abuela. La hija de Isabel Pantoja aclara que: «Me da igual. En ese aspecto estoy tranquila porque yo reconozco las cosas, yo no le echo la culpa a nadie y asumo las consecuencias. Mi discurso sigue siendo el mismo, no he cambiado mis versiones». «Me hago responsable y me defiendo», dice. La colaboradora considera que el ataque de su hermano hacia a ella «no ha venido a cuento» y lo ve «injusto».

Una guerra que viene de lejos

Hace unos días, Chabelita Pantoja se pronunciaba sobre la última guerra familiar. Mientras los hermanos no pasan por su mejor momento, el dj ya ha acercado posturas con su madre, Isabel Pantoja. Pero a raíz de este acercamiento, han surgido otras rupturas entre Kiko Rivera y otros miembros de su familia. No solo la del djy su prima Anabel Pantoja, sino también la de Kiko con su hermana.

Tras acusarla de no tener oficio ni beneficio y mantener que lo único que sabe hacer es hablar de su familia, la joven reaparecía en ‘El programa de Ana Rosa’ muy enfadada. No entiende a su hermano, ni que ahora cargue contra ella, por lo que ha dado un puñetazo sobre la mesa para contar cuál es su posición. «Yo de él no he dicho nada, ni de Irene ni de nadie. Su familia es mi familia…Yo no soy periodista, no hace falta que nadie me lo diga, ya lo sé (…) Yo estoy aquí porque hablo de mi familia, pero no me gusta que me lo echen en cara. Yo no soy menos y tú no eres más que nadie. No eres más que yo, también es mi familia. Estoy harta de que me digan pullas», decía.