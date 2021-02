Ana Soria ha sido pillada conduciendo sin carnet. Hablamos con un abogado penalista para saber la condena a la que se puede enfrentar.

Ana Soria ha vivido uno de sus fines de semana más complicados. La estudiante de Derecho ha sido pillada conduciendo sin carnet el coche de su pareja, Enrique Ponce, un delito por el que llegó a ser detenida. Justo antes de entrar en Almería había un control de la Guardia Civil, siendo ese instante en el que ella y el torero se intercambiaron los asientos. Sin embargo, los agentes se percataron y le pidieron a ella la documentación. Pero ¿a qué pena se enfrenta Ana Soria? Este delito contra la Seguridad Vial está recogido en el artículo 384 del Código Penal, tal y como nos explican desde Legalitas, y por ello puede ser condenada a tres escenarios muy diferentes.

«Este artículo castiga la conducción de cualquier vehículo motorizado sin permiso o licencia, por pérdida total, pérdida de vigencia, privación cautelar o definitiva, o por no haberlo obtenido nunca, incluyendo la conducción sin puntos en el permiso de conducir, con pena de prisión de 3 a 6 meses, o con multa de 12 a 24 meses de 2 a 400 euros, o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días«, dicen desde el departamento penal a SEMANA. Decisión que depende del juez: «Se suele juzgar a través de un juicio rápido. Se suele pactar y si pacta tu abogado se suele quitar un tercio de la condena, en vez de una pena de prisión de tres meses serían dos meses, en vez de 12 meses serían 8 y trabajos en vez de 31 se quedaría en 21″, comenta. Todo esto previamente aceptando que eres culpable y si has reconocido los hechos, condición sin equanon para que esa rebaja exista.

No obstante, según nos apuntan los expertos, para que te condenen a hacer trabajos comunitarios antes has tenido que dar tu consentimiento. «Son trabajos muy altruistas. Ellos deben dar su consentimiento para hacer trabajos comunitarios, si no lo consiente le ponen otra pena», dice la letrada. La multa variará en función de tu capacidad económica, aunque habitualmente se suele fijar en 10 euros aproximadamente. A pesar de que SEMANA se ha intentado poner en contacto con Ana Soria, la joven ha rehusado hacer declaraciones al respecto. No quiere entrar en polémicas y, de momento, no dará explicaciones sobre esta noticia que tanto ruido mediático lleva haciendo todo el fin de semana. Al igual que el entorno de Enrique Ponce, que prefiere mantenerse en un discreto segundo plano después de que Ana haya sido detenida por conducir sin carnet.

Si bien en un principio, según ‘Viva la vida’, Enrique Ponce intentó dar su documentación a los agentes en este control, nada pudo hacer por evitar porque finalmente se la pidieran a Ana. Se habían dado cuenta de que era Ana y no él quien estaba al volante, por lo que tras descubrir que la joven no tenía carnet tuvieron que ir a comisaría. Todo tuvo lugar en un control de tráfico cuando la pareja viajaba desde Aguadulce a Almería, ruta que, a buen seguro, no podrán olvidar jamás después de este hecho tan polémico.