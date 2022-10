La vuelta de Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para volver a ‘El programa de Ana Rosa‘. Este próximo lunes 10 de octubre veremos de nuevo a la presentadora de televisión en el plató de su programa después de que el pasado 2 de noviembre anunciara que se retiraba para centrarse en la recuperación de la enfermedad que padecía: cáncer de mama. Ha sido Joaquín Prat el encargado de dar la noticia 10 minutos antes de finalizar la emisión del programa que lleva su nombre.

Joaquín Prat ha sido el encargado de dar la noticia de su vuelta

No podía esconder su felicidad. «Durante casi un año este que es ‘El programa de Ana Rosa’ ha estado huérfano (…) Ustedes la han echado de menos y nosotros también. Sientes que te falta la pieza fundamental. Esto no es lo mismo, sientes que te falta algo…Imagínense a Ana. Ha estado un año luchando contra un cáncer con incertidumbre, con sufrimiento, con la necesidad de estar con ustedes como periodista de raza«, ha comenzado diciendo. «La vuelta es una realidad. Vuelve el próximo lunes. Regresa a su casa», continúa. «Calienta que sales», ha dicho entre risas.

Patricia Pardo cuenta las horas para volver a verla y abrazarla

Pero no ha sido el único que ha expresado su felicidad. La siguiente en dedicarle unas palabras a Ana Rosa Quintana ha sido Patricia Pardo, que no podía evitar su emoción. «Qué ganas de volver a la normalidad, de sentirla cerca. Yo siempre me he preguntado cómo habría contado ella las cosas, qué comentario estaría haciendo ahora, qué preguntas estaría formulando ella… Es como si vas a un cumpleaños, todo está perfecto, están las luces, está la comida, está la música y falta la cumpleañera. La gente nos ha respaldado, creo que por el cariño inmenso que los espectadores tienen a Ana Rosa, nos lo han devuelto, pero nos faltaba la que es el alma del programa. Aquí estamos para remar, para apoyarla y abrazarla. Yo tengo muchas ganas de estar con ella, hace mucho que no la veo».

Pepe del Real, por su parte, explica que su reaparición representa la victoria. «Se va un año para ponerse bien y vuelve para dar esperanza a muchas personas que estén atravesando un momento complicado. He luchado, merece la pena y vuelvo a estar aquí para acompañarlos».