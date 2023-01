Un seguidor le ha preguntado sobre el tiempo que se necesita para superar una ruptura: «No existe un manual para superar una ruptura y muchos menos un tiempo de duración. Cada relación es diferente y cada pareja también. Y superar una ruptura es tan personal como una huella dactilar. Se trata de un proceso de muchas fases que cada uno hace como puede y quiere, y nadie puede juzgar. A los que me pedís consejo: no puedo daros «la solución» porque como en cualquier duelo, no existe. Os diría que tratéis de pensar qué es lo que queréis en una relación, lo que no repetiríais, lo que habéis aprendido… analizar a mi me ayuda y me recuerda la dirección en la que quiero ir. Obvio rodearte de gente bonita que te quiera (y te aguante) y te recuerde lo muchísimo que vales. Y después del proceso de superar una ruptura viene el de: volver a encontrarse. Buena suerte que todo pasa».