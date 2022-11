Tras unos meses de ausencia en televisión, Raquel Mosquera ha regresado en pie de guerra. La peluquera se ha mostrado dispuesta a responder a todas las cuestiones que Rocío Carrasco ha planteado en la segunda entrega de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. Una entrevista que no ha estado exenta de polémica, y es que la estilista ha vetado a un número destacado de colaboradores. Te contamos quiénes son.

«Cuando protegéis tanto a una persona hay que protegerse», afirmaba Raquel Mosquera. Bajo esta premisa ha señalado que los profesionales que iban a estar durante la entrevista iban a ser «objetivos y he querido que estén. Esto es un directo y yo quiero que a mí se me escuche hablar. Esto no es un documental», señalaba en referencia a la hija de su difunto marido. Los colaboradores vetados por Raquel Mosquera han sido los siguientes: José Antonio Avilés, Carmen Borrego, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, Pilar Vidal, Jimmy Giménez-Arnau, Paloma García Pelayo.

Raquel Mosquera

«Me han dicho esta noche que me iban a preparar una encerrona», ha afirmado antes de comenzar la entrevista durante un acalorado encuentro con Jorge Javier Vázquez. La estilista añadía que estaba dispuesta a enfrentarse a la audiencia «sin miedo a nada ni a nadie». Y añadía que existían muchas mentiras en el testimonio de Rocío Carrasco. «No dice la verdad y por tema de audiencia lo dejáis pasar».

Raquel Mosquera ha mantenido un tenso rifirrafe con Jimmy Giménez-Arnau quien se encontraba en una sala vip de Mediaset siguiendo la emisión junto a otros compañeros vetados. El colaborador le ha insultado antes de que la difunda de Pedro Carrasco entrara en el plató de ‘Sábado Deluxe’. «Esos profesionales no podían hablar conmigo y menos llamarme cerda. Tengo que hablar con mi abogado. Nadie tiene que llamarme cerda en televisión», ha manifestado la entrevistada muy indignada.