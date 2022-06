Este jueves se cumple un año de la muerte de Mila Ximénez, que falleció tras su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía. Fueron momentos muy duros para sus seres queridos, quienes le dieron el último adiós en el tanatorio de la M-30 de Madrid, antes de ser incinerada y hacer su último viaje junto a la persona que más quería, su hija Alba Santana. Las cenizas de Mila Ximénez viajaron a Ámsterdam para pasar el resto de su eternidad cerca de su hija y de sus nietos. Un año después de su muerte, sus compañeros de programa siguen recordándola como el primer día. Coincidiendo con el aniversario de su muerte, ‘Sálvame‘ ha querido homenajearla de una manera muy especial: desplazándose hasta el bar ‘La Muralla’, uno de los lugares favoritos de la colaboradora de televisión.

Kiko Hernández, María Patiño, Adela González, Laura Fa… los colaboradores del programa se han desplazado hasta este bar que se encuentra muy cerca de las instalaciones de Mediaset. En el bar había preparado una especie de altar con fotografías de la colaboradora y se han sentado en la mesa donde siempre se sentaban en los meses de invierno cuando iban con Mila Ximénez. Ha sido en ese lugar, donde se reunían al terminar el programa y donde cenaban y disfrutaban de unos refrescos, donde han querido homenajear a Mila Ximénez. Ha entrado en directo Belén Esteban, han puesto vídeos de la colaboradora… todos ellos no han podido evitar emocionarse al recordar a su amiga y compañera. De hecho, han querido brindar por ella antes de dar paso a Sonsoles Ónega en ‘Ya son las ocho’.

Kiko Hernández, muy afectado en el aniversario de la muerte de Mila Ximénez

Una de las personas que más afectada estaba era, sin lugar a dudas, Kiko Hernández. El colaborador mantenía una excelente relación con Mila Ximénez y se le ha podido ver visiblemente afectado mientras estaba en el bar. «Ha pasado ya un año y no hay día que no me haya acordado de ella. Ya sea por la mañana o por la tarde, pero siempre me he acordado de ella. Eso es bonito también, que una persona no esté pero tú te acuerdes de ella durante un año. Las hacía tan fáciles (refiriéndose a las tardes… me reía tanto con ella. Daba mucha vida al programa. No ha habido nade que haya ocupado su lugar», ha reconocido el colaborador.

Quien también ha estado presente, a pesar de estar en su casa recuperándose de su operación de tibia y peroné ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama ha entrado en directo para recordar a su amiga y compañera: «Hoy es un día triste para todos nosotros pero yo lo que he aprendido este año es que quiero recordar a Mila con alegría. Aunque ha sido muy protestona porque todos la hemos sufrido, yo la recuerdo siempre con una sonrisa.», ha dicho.